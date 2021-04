Straßenbahn entgleist nach Kollision mit Bus - Verletzte

Am Unfallort nahe des S-Bahnhofs Bilk kam es zu Verkehrsstörungen.

Düsseldorf. Bei dem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bus sind drei Menschen verletzt worden. Die Straßenbahn entgleiste bei dem Unfall.

In Düsseldorf ist eine Straßenbahn nach einer Kollision mit einem Linienbus entgleist. Drei Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am Unfallort nahe des S-Bahnhofs Bilk kam es zu Verkehrsstörungen.

Betroffen waren die U-Bahnen der sogenannten Wehrhahn-Linie und die Merowinger Straße. Nach gut einer Stunde teilte die Rheinbahn mit, dass die Störung behoben sei.