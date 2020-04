Stimmen Sie ab: Sollte ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht sein?

Essen. Städte wie Münster, Dorsten und Jena haben die Maskenpflicht bereits eingeführt. In NRW gilt bislang nur die Empfehlung. Finden Sie das richtig?

Während andere Bundesländer das Tragen einer Maske bereits zur Pflicht gemacht haben oder dies beabsichtigen, lehnt die NRW-Landesregierung das bislang ab. Auf eine Maskenpflicht verzichte man auch deswegen, weil der Handel nicht sicherstellen könne, ausreichend Alltags-Masken für alle Bürger bereitstellen zu können, begründete Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Bundesländer wie Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben bereits eine Maskenpflicht beschlossen.

Am Montag hatten Münster und Dorsten als erste Städte in NRW eine Maskenpflicht angekündigt. Sie soll dort vorerst in öffentlichen Gebäuden sowie dem öffentlichen Nahverkehr gelten. Als erste deutsche Stadt hatte das thüringische Jena eine Maskenpflicht in Supermärkten, im öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verabschiedet. Dort wurden seit 14 Tagen keine Neuinfektionen mehr registriert.

