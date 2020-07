Stimmen Sie ab: Sollte die Maskenpflicht aufgehoben werden?

Essen. Angesichts der geringen Zahl an neuen Corona-Infektionen fordern erste Politiker ein baldiges Ende der Maskenpflicht. Was ist Ihre Meinung dazu?

Könnte Einkaufen ohne Mundschutz bald wieder möglich sein? Die Wirtschaftsminister zweier Bundesländer sind am Wochenende vorgeprescht. Bundesgesundheitsminister Spahn mahnt hingegen zur Vorsicht. „Ich verstehe die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität. Aber das Virus ist noch da.“ Auch NRW will an der Maskenpflicht festhalten. Was meinen Sie dazu?