Yoga in Bochum: Diese unterschiedlichen Angebote gibt

Bochum Immer mehr Menschen in Bochum machen Yoga. Ob für Kinder, Schwangere oder Profis, die Angebote sind sehr vielseitig. Wir geben einen Überblick.

Die Gründe, warum Menschen Yoga praktizieren, sind sehr verschieden. Umso wichtiger ist, ein persönlich passendes Angebot zu finden. In Bochum haben sowohl Einsteiger und Einsteigerinnen als auch Fortgeschrittene die Auswahl zwischen einer ganzen Reihe Yoga-Studios. Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig das Angebot ist:

Für einen unkomplizierten Einstieg bietet sich das flexible Kurssystem der Yogabar an. Inhaberin Günseli Selici hat einen Standort in der Innenstadt und einen in Werne. Der Schwerpunkt liegt hier auf Vinyasa Yoga, das seinen Ursprung im Hatha Yoga hat. Auch spezielle Angebote für Kinder, Schwangere sowie Mütter mit Baby sind im Kursplan zu finden, der hier einsehbar ist: www.yogabar.de; Kontakt auch unter 0234 60 93 06 52.

Ebenso bietet das Studio Pushbak Yoga Bochum an der Rottstraße ein interessantes Angebot. Neben den Stunden vor Ort hat Inhaberin Kristina-Maria Kowalski auch Online-Formate. Besonders sind Events wie „Kirtan“, bei dem die Teilnehmenden gemeinsam singen oder der „Ecstatic Dance“, bei dem Emotionen in intuitivem Tanz frei fließen sollen. Weitere Infos: www.pushpak-yoga-bochum.de.

Seit zwei Jahren gibt es in Bochum das Yoga Vidya – Zentrum für Yoga, Meditation und Klang. Der Standort an der Vierhausstraße unter Leitung von Claas Hanson ist eines von deutschlandweit rund 80 Zentren von Yoga Vidya. Neben der Ausbildung zur Yoga-Lehrerin oder zum Lehrer bietet das Zentrum ein breites Spektrum ganzheitlichen Yoga-Wissens für Anfänger und Fortgeschrittene. Das Angebot ist hier einsehbar: www.yoga-vidya-bochum.de; Infos auch unter: 0160 873 52 75.

Eine Kombination aus Reha-Sport, Workout, Pilates- und Yoga-Stunden finden Bochumer im Studio Active Life von Nicole Kulka an der Wittener Straße statt. Es bietet damit eine interessante Alternative zum klassischen Yoga-Studio: www.vital-life-bochum.de ; 01573 84 36 56 0

Dass der Mensch, egal welchen Alters, von Yoga großen Nutzen haben kann, davon ist auch Patricia Andrew überzeugt. Die 57-Jährige Bochumerin ist Begründerin des „kids4yoga“-Konzepts, das sie seit 2015 an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen anbietet und auch Pädagogen und Pädagoginnen darin fortbildet. Durch den ersten Corona-Lockdown entstand die Idee, die Kurse online anzubieten, um so Kindern und Familien die Möglichkeit zu geben, sich auszupowern, zu entspannen und Ausgeglichenheit zu erfahren. Alle Informationen zum Angebot finden Interessierte hier: www.kids4yoga.de; 0234 902 19 40

