Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal. Bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal-Elberfeld haben sich zwei Frauen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden.

In Wuppertal-Elberfeld ist es am Donnerstagnachmittag (2.3.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei sollen an der Einmündung der Straße Am Raukamp zur Straße Am Cleefchender gegen 16:40 Uhr zwei Autos miteinander kollidiert sein.

Die beiden Fahrerinnen, eine 84-jährige Wuppertalerin und eine 56-jährige Frau, sollen sich dabei leicht verletzt haben. Zudem soll ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro entstanden sein, heißt es von der Polizei weiter. Außerdem sei der Unfallhergang noch nicht klar. (red)

