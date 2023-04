Zeugen gesucht: Auto fährt gegen Baum - Mann schwer verletzt

Wuppertal. Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Autounfalls am Montag auf der August-Erbschloe-Straße in Richtung Kreuzbergstraße in Wuppertal.

Auf der August-Erbschloe-Straße in Wuppertal ist es am Montag gegen 0:40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 25-jähriger Remscheider mit seinem Mercedes SLK auf der August-Erbschloe-Straße in Richtung Kreuzbergstraße in Wuppertal, als er auf seiner Spur ein entgegenkommendes Fahrzeug bemerkte.

Zeugen des Unfall bitte bei der Polizei melden

Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach rechts aus und prallte nach einigen Metern gegen einen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen kleineren, weißen Fiat oder Seat handeln. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit - der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der der Rufnummer 0202 /284 0 bei der Polizei zu melden.

