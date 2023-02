Wuppertaler von drei Männern bedroht und ausgeraubt

Die Fahndung nach den Tätern vom Karlsplatz in Wuppertal dauert an.

Wuppertal. In der Nacht zum Samstag (04.02.) wurde ein Mann in Wuppertal Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Verdächtige werden zur Zeit überprüft.

Ein 33-jähriger Mann aus Wuppertal wurde am frühen Samstagmorgen (04.02.), kurz nach Mitternacht, Opfer eines Raubüberfalls auf dem Karlsplatz. Nahe einem Kiosk sprachen ihn drei Männern an, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten sein Mobiltelefon und seine Jacke. Nachdem der 33-Jährige der Aufforderung nachkam, verschwanden die Täter mit der Beute.

Polizeibeamte fanden die Jacke in Tatortnähe wieder. Ebenfalls wurden zwei verdächtige Personen, 22 und 43 Jahre alt, in der Nähe des Tatorts kontrolliert. Ob und in wiefern die beiden Verdächtigen mit dem Raubüberfall in Verbindung stehen, ist zur Zeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (red)

