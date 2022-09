Ein Mann aus Wuppertal landete am Wochenende mit seinem Motorrad in einer Leitplanke. (Symbolbild)

Blaulicht Wuppertaler landet mit seinem Motorrad in der Leitplanke

Wuppertal. Bei einem Wochenendausflug im Bergischen Land verlor der 52-Jährige die Kontrolle über seine Maschine. Er erlitt schwere Verletzungen.

Ein 52-jähriger Wuppertaler ist am Sonntagmittag mit seiner Yamaha auf der B478 in Hennef-Bröl schwer verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Er geriet mit seinem Motorrad ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Bonner Krankenhaus gebracht.

Der Wuppertaler gab nach dem Unfall an, dass er mit einer Motorradgruppe in Richtung Bergisches Land unterwegs war. Dabei fuhren die Biker auf der B478 von Bröl nach Ruppichertoth. In einer langgezogenen Rechtskurve im Katharinental geriet der 52-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers bei widrigen Fahrbahnverhältnisse zunächst ins Schleudern.

Erst kollidierte er mit der rechten Leitplanke und stürzte. Dann rutschten Fahrer und Maschine über die Fahrbahn und blieben in Höhe der Böschung auf der linken Fahrbahnseite liegen. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und musste abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme war die B478 an der Unfallstelle gesperrt.

