Wuppertal: Täterin (20) griff nach Einbruch Polizistin an

Wuppertal. Ein polizeibekanntes Täter-Duo wurde bei einem Einbruch in Wuppertal festgenommen. Später kam es auch zur Flucht der Tatverdächtigen und Gewalt.

Zu einem Wohnungseinbruch ist es am Dienstag (27. September) gegen 23.30 Uhr in der Kreuzstraße in Wuppertal gekommen. Doch dabei blieb es nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Zeuge hatte am Dienstagabend kurz vor Mitternacht zwei Personen gemeldet, die in eine Wohnung einbrachen. Vor Ort traf die Polizei einen 21-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau an - beide waren in der Vergangenheit schon polizeilich aufgefallen.

Der Haftrichter habe Untersuchungshaft angeordnet, dort habe die Frau am Mittwoch plötzlich über Schmerzen geklagt, so die Beamten in ihrer Mitteilung. Sie sei in ein Krankenhaus verlegt worden. Die 20-Jährige, durch Polizeibeamte bewacht, flüchtete dort durch ein Fenster, wurde jedoch kurz darauf durch zwei Polizeibeamtinnen aufgehalten.

Während der Flucht sowie der folgenden Fesselung kam es zu Angriffen auf eine der Beamtinnen, welche sich dadurch leicht verletzte.

