Wuppertal: Pfleger soll Patienten betäubt und beraubt haben

Wuppertal. Ein Pfleger eines Heims steht im Verdacht, Patienten mit Medikamenten betäubt und beraubt zu haben. Er soll sich mit den Taten gebrüstet haben.

Ein 26 Jahre alter Pfleger eines Heims in Wuppertal-Barmen steht im Verdacht, mehrere Patienten mit Medikamenten betäubt und anschließend ausgeraubt zu haben. Ein Arbeitskollege habe sich an die Heimleitung gewandt, nachdem der verdächtige Pfleger sich mit den Taten gebrüstet habe, teilten teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal am Mittwoch mit. Gegen den Pfleger wurde Untersuchungshaft beantragt.

Konkret steht der Pfleger im Verdacht, zuletzt eine 60 Jahre alte Patientin des Alten- und Pflegeheims mit Medikamenten sediert und danach beraubt zu haben. In dem Heim wurde bereits bemerkt, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Sie stürzte zwischenzeitlich mit ihrem Rollator. Eine ärztliche Untersuchung der Frau wurde veranlasst.

26-Jähriger soll sich mit Taten gebrüstet haben

Wie der Arbeitskollege des Pflegers gegenüber den Ermittlern angab, soll sich der 26-Jährige mit der Tat gegen die 60-Jährige sowie mit weiteren ähnlichen Taten gebrüstet haben. Die Behörden werfen ihm versuchten schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)

