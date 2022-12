Mehr Geld für Soziales: So verteilt Wuppertal 1,5 Millionen

Wuppertal. 1,5 Millionen Euro mehr für den Bereich Soziales, Jugend und Integration hatte der Rat im September beschlossen. Wie das Geld verteilt wird.

Der Rat der Stadt Wuppertal hatte im September beschlossen, noch für dieses Jahr 1,5 Millionen Euro für den Bereich Soziales, Jugend und Integration zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat die Verwaltung in Diskussionen mit der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Wuppertal (AGFW) erarbeitet, wie diese Mittel verteilt werden.

Verteilung der Mittel

300.000 Euro gehen als vierprozentige Zuschuss-Erhöhung an alle Träger des Sozial- und Jugendbereichs. Die Träger der AGFW bekommen 175.000 Euro, damit sie die höheren Energiekosten bezahlen können. Je 50.000 Euro gehen an die Migrationsarbeit der Diakonie, der Caritas und des Jüdischen Wohlfahrtverbandes, 50.000 Euro in die präventive Arbeit in Jugendzentren.

In die Beratung bei sexualisierter Gewalt fließen 75.000 Euro. Damit können die Träger ihren Eigenanteil darstellen und so eine Landesförderung von 80 Prozent einwerben.

An präventive AGFW-Projekte der Jugendarbeit gehen 125. 000 Euro, die Stadtteilarbeit in den Quartieren Rehsiepen, Höhe, Mastweg und Bromberger Straße bekommen insgesamt 175.00 Euro. Für die Stärkung der Seniorenarbeit werden 50.000 Euro bereitgestellt.

Das Café Cosa, das Frauenhaus, Inside:Out und Schlau e.V. werden mit je 25.000 Euro ausgestattet. Ebenfalls 25.000 Euro gehen in die Umsetzung des Konzepts „Housing first“. Ein Stifter hat zugesagt, das Projekt im kommenden Jahr zudem mit einer Spende von 50.000 Euro zu unterstützen.

Perspektive für die Arbeit

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt unseren Partnern in der Freien Wohlfahrtspflege eine Perspektive für ihre Arbeit geben können und die dafür notwendige Finanzausstattung. Das ist für das Leben der Menschen in unserer Stadt, für die Perspektiven von jungen Menschen und ihren Familien und für alte und hilfsbedürftiger Menschen von großer Bedeutung“, so Sozialdezernent Dr. Stefan Kühn.

