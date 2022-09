Ein15-jähriger Jugendlicher wurde am Montag (26.09.) an der Schwebebahnhaltestelle "Adler Brücke" das Handy gestohlen.

Wuppertal: Jungen wird Handy an Schwebebahn-Station geklaut

Wuppertal. Einem Jugendlichen ist in Wuppertal das Handy an einer Haltestelle der Schwebebahn entrissen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag (26.09.) ist einem 15-Jährigen das Handy an der Schwebebahnhaltestelle "Adler Brücke" in Wuppertal entrissen worden.

De Vorfall ereignete sich gegen 13.05 Uhr. Laut Polizei wartete der Jugendliche an der Bahnhaltestelle, als der 175cm große, 17-jährige Täter ihm das Mobiltelefon entriss und verschwand. Eine Frau und ein Mann, die wohl zu dem Täter gehörten, redeten anschließend auf das Opfer ein und entfernten sich dann ebenfalls, heißt es von der Polizei.

Der Täter trug laut Polizei eine dunkle Kappe und dunkle Kleidung. Er hat schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Die Frau ist circa 170 cm groß und trug weit sitzende Kleidung. Der Mann ist circa 180 cm groß und hat eine schlanke Figur. Er hat kurze, dunkle Haare und trug einen blauen Trainingsanzug.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0202/284-0 zu melden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal