Wuppertal: Bedrohungen und Beleidigungen bei Versammlung

Bei einer Versammlung in Wuppertal musste die Polizei die Lager trennen.

Wuppertal. Die "Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V." hat auf dem Wuppertaler Bahnhofsvorplatz eine Versammlung abgehalten. Dabei ging es hitzig zu.

Auf dem Wuppertaler Bahnhofsvorplatz am Döppersberg hat am Samstag eine Versammlung stattgefunden: Eine Privatperson hatte für die "Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V." im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr eine Versammlung mit dem Thema "Aufklärung über politischen Islam" an.

Während der Kundgebung, an der circa 15 Personen im engeren Umfeld teilnahmen und in der Spitze rund 100 Personen im Nahbereich verweilten, kam es immer wieder zu hitzigen Interaktionen mit Zuschauern bzw. Passanten, so dass kurzzeitig die unterschiedlichen Lager durch eine Polizeikette getrennt werden mussten.

Bedrohungen und Beleidigungen

Insgesamt wurden im Verlauf der Kundgebung vier Platzverweise ausgesprochen. Am Rand der Versammlung wurden zwei Personen, davon ein Jugendlicher, mit einem Einhandmesser festgestellt, das sie sich gegenseitig übergaben. Beide Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Versammlungsgesetz. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Ermittlungen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein Redner der Versammlung "PAX EUROPA" wurde bedroht, nachdem er einen Zuschauer zuvor beleidigt hatte. Beide Beteiligten erwartet eine Strafanzeige. Kurz nach Beendigung der Versammlung beleidigte ein Zuschauer den Versammlungsleiter, so dass auch hier eine Strafanzeige aufgenommen wurde. (red)

