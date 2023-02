Steinwürfe auf Autos in Wuppertal - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal. Nachdem am Freitagnachmittag (10.2.) Steine auf Autos in Wuppertal geworfen wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Freitagnachmittag (10.2.) haben laut Polizei vermutlich Kinder oder Jugendliche gegen 16:45 Uhr Steine auf fahrende Autos in Wuppertal geworfen.

Die Steine sollen von der Nordbahntrasse über der Schönbecker Straße geworfen worden sein. Dabei entstand ein Sachschaden an zwei geparkten Autos in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Werfer sollen im Alter von circa 13 bis 14 Jahren sein und seien nach den Würfen mit Fahrrädern in Richtung Alter Markt geflohen. Ein Junge trug eine weiße Jacke, so die Polizei weiter.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (red)

