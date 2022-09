Solingen: Mann erleidet Verletzung durch ätzende Flüssigkeit

Ein 81-Jähriger hat sich in Solingen mit einer ätzenden Flüssigkeit aus einer Kunststoffflasche leicht verletzt (Symbolbild).

Solingen. Ein Hundespaziergang hat schmerzliche Folgen für einen 81-Jährigen. Eine Kunststoffflasche mit ätzendem Inhalt fand er nahe eines Spielplatzes.

Ein 81-Jähriger hat sich am Samstag während eines Spaziergangs mit seinem Hund mehrere Verletzungen zugezogen. Das teilte die Polizei Wuppertal mit. Der Vorfall passierte gegen 22.15 Uhr in Solingen an der Schellingstraße. Nahe eines Spielplatzes entdeckte der ältere Herr eine gefüllte Kunststoffflasche und hob sie auf.

Überraschend erwärmte sich die Flasche. Der Senior ließ sie fallen. Die Flasche zerbrach auf dem Boden. Dabei erlitt der Mann - mutmaßlich durch den ätzenden Inhalt der Flasche - leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen würden laut Polizei bisher keine Hinweise zu weiteren verdächtigen Feststellungen dieser Art auf anderen Spielplätzen vorliegen. Hinweise unter 0202/284-0 oder in dringenden Fällen über die Notrufnummer 110.

