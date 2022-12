Schwerverletzte nach Unfall auf Wuppertaler Tannenbaumer Weg

Zwei Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf dem Tannenbaumer Weg in Wuppertal schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Wuppertal. In Wuppertal sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Tannenbaumer Weg war zweitweise gesperrt.

Bei einem Überholmanöver ist es laut Polizei am Mittwochmorgen (30.11.) gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Tannenbaumer Weg in Wuppertal gekommen. Der 52-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter war auf dem Weg nach Ronsdorf und soll dabei einen Linienbus überholt haben. In diesem Moment kam ihm auf der Gegenfahrspur eine 21-jährige Autofahrerin entgegen, heißt es von der Polizei weiter. Die beiden stießen frontal zusammen. Die Wuppertalerin und ihr 21-jähriger Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Tannenbaumer Weg wurde zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

