Saubere Wupper: Ausbau des Entlastungssammlers startet

Wuppertal. Die Arbeiten für den Ausbau des Entlastungssammlers stehen unmittelbar bevor. Am Montag fällt mit den ersten Maßnahmen bereits der Startschuss.

Am Montag (13.02.) starten mit der Verlegung der Busspur am Alten Markt, aus der Mittelspur nach Norden, die Erweiterungsarbeiten für den Entlastungssammler der Wupper. Der Ausbau reicht vom Alten Markt bis zum Parkplatz in Höhe des Pfälzer Steges.

Steigerung der Wasserqualität

Der Entlastungssammler der Wupper gilt als wichtigstes Element, um Regenwasser für die Wupper zu reinigen. Bei Niederschlägen werden durch den Regen immer auch unterschiedliche Schadstoffe, organische Stoffe oder Mikroplastik in die Kanalisation gespült, wodurch sie letztlich auch in der Wupper landen.

Der Entlastungssammler sorgt dafür, dass das Niederschlagswasser zur Kläranlage Buchenhofen geleitet wird, wo es dann gereinigt werden kann. Zudem wird mit dem Ausbau die Gefährdung durch Starkregen für Barmen und Wichlinghausen gesenkt.

Transparenter Umbau

Der Abschluss der Arbeiten ist für 2025 angepeilt. Die Kosten des ersten Projektabschnitts werden auf 14 Millionen Euro netto beziffert. Der Bau des zweiten Abschnitts ist für 2025 bis 2027 geplant.

Die Wuppertaler Stadtwerke informieren auf ihrer Website laufend über den Baufortschritt. Es wird auch einen "Tag der offenen Baustelle" geben, um Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick zu geben. Wann dieser Termin ist, hängt vom Fortschritt der Arbeiten ab. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal