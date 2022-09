Mann zwischen Lkw und Pkw eingeklemmt und schwer verletzt

Wuppertal. Am Mittwoch dem 28.09. hat eine Autofahrerin einen Mann beim Beladen seines Wagens übersehen. Der Mann musste im Krankenhaus versorgt werden.

Auf dem Kundenparkplatz eines Blumengeschäfts an der Stephanstraße in Wuppertal, ist am Mittwoch dem 28.09. ein 66-jähriger Mann zwischen einem Pkw und einem Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Gegen 11:45 Uhr setzte eine 82-jährige Kraftfahrerin auf dem Parkplatz eines Blumenladens zum Wenden ihres VW Golf an. Dabei verlor sie Kontrolle über ihren Wagen.

Sie fuhr dabei gegen einen geparkten VW Crafter, welcher gerade von einem 66-Jährigen beladen wurde. Der Mann ist dabei in der Folge zwischen Pkw und Lkw eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er wurde daraufhin vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebraucht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich etwa 1.500 Euro.

