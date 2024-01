Mann verliert Kontrolle über Auto – drei Menschen verletzt

Durch ein missglücktes Überholmanöver sind drei Menschen in Haan verletzt worden, einer von ihnen schwer. Am Donnerstagnachmittag stieß ein 31-jähriger Mann aus Haan mit seinem Auto beim Überholen gegen den vorausfahrenden Wagen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Er drängte so ein weiteres Fahrzeug von der Straße, das gegen einen Baum prallte. Dabei wurde der 60-jährige Fahrer aus Langenfeld schwer verletzt. Der Unfallfahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 65.000 Euro. (pcl/dpa)

