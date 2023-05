Einsatz für die Polizei in Wuppertal: Ein Mann hat in einer Moschee randaliert.

Wuppertal. Einsatz für die Polizei in Wuppertal: Ein Mann hat am Samstagmorgen in einer Moschee randaliert und Inventar im Gebetsraum zerstört.

Polizeieinsatz in der Moschee an der Uellendahler Straße in Wuppertal: Ein Mann war in die Gebetsräume eingedrungen. Hier zerstörte er Inventar.

Mann randaliert in Moschee-Gebetsräumen: Inventar zerstört

"Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung", teilt die Polizei per Pressemitteilung mit. Trotzdem konnte nach einer Fahndung ein Tatverdächtiger in der Nähe festgenommen werden.

"Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten auf ein Einbruchsdelikt hin", schreibt die Polizei. (ck)

