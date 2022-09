Am Sonntag (25.09.2022) kam es gegen 19.20 Uhr in der Schwebebahnstation "Oberbarmen" zu einem Raub. (Symbolbild)

Diebstahl Wuppertal: Überfall auf 13-Jährigen in Schwebebahnstation

Wuppertal. Ein Junge ist Opfer eines Raubüberfalls an einer Bahnstation geworden. Zwei Jugendliche konnten fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag hat es gegen 19:20 Uhr in der Schwebebahnstation "Oberbarmen" in Wuppertal einen Raub gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat wie folgt: Ein 13-jähriger Junge stieg aus der Schwebebahn, zog seine Jacke aus und legte sich diese über den Arm. Als er auf dem Weg zum Ausgang war, entrissen ihm zwei Jugendliche bzw. junge Männer die Jacke und eine Halskette.

Ein Zeuge brachte die Täter dazu, dem Jungen die Halskette zurückzugeben, bevor sie in unterschiedliche Richtungen flohen. Die beiden Unbekannten werden als circa 16 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug einer von ihnen dunkle und einer blonde Haare. Der blonde Täter trug zudem eine schwarze Kappe.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0202 / 2840 bei der Polizei zu melden.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal