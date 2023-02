Jugendlicher versucht Zivilkräfte der Polizei zu überfahren

Wuppertal. Am Rande einer Kontrolle von Ordnungsamt und Polizei steuerte eine 19-Jähriger sein Fahrzeug auf zivile Beamte, welche ihn kontrollieren wollten.

Am Freitagabend führte die Polizei Wuppertal gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst Kontrollen in drei Gewerbeobjekten durch. Am Rande der Kontrollen versuchten zivile Kräfte der Polizei einen Kraftwagen zu kontrollieren, da dieser den Beamten zuvor aufgefallen war.

Führerschein entzogen

Während der Fahrt lehnte sich ein Insasse des Wagens aus einem der Fenster, während er sich nur noch an der Dachreeling festhielt. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer, steuerte auf die zivilen Kräfte zu und bremste sein Fahrzeug erst kurz vor ihnen ab.

Ein Polizeibeamter konnte im letzten Moment noch ausweichen. Ein weiterer konnte nicht mehr ausweichen und wurde von dem Wagen am Knie getroffen. Er musste sich auf der Motorhaube abstützen, um nicht noch zu stürzen.

Der 19-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der 30-jährige Beamte blieb unversehrt. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal