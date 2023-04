Gesicht zerschnitten - Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Wuppertal In Wuppertal soll ein 21-Jähriger einen Bekannten mit einem Messer ins Gesicht geschnitten haben. Dieser kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Ein 21-Jähriger soll in Wuppertal einem zwei Jahre älteren Bekannten mit einem Messer einen tiefen, langen Schnitt durch dessen Gesicht beigebracht haben. Weswegen die Männer am Ufer der Wupper in Streit gerieten, teilten die Ermittler am Donnerstag nicht mit.

Der Verdächtige sei anschließend vom Tatort geflüchtet. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus. Der 21-Jährige sei noch in der Nacht zum Dienstag festgenommen worden. Er kam wegen schwerer Körperverletzung in Untersuchungshaft. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal