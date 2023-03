Geschädigte Bäume: Stadt Wuppertal fällt auch im März noch

Wuppertal. Die Stadt Wuppertal lässt bis Ende März Baumfällungen ausführen. An sich gilt ab März eine Schonzeit für Bäume - wegen brütender Vögel.

Trotz der Schonzeit ab März werden im Wuppertaler Stadtgebiet weiter Bäume gefällt. Grund dafür sind Verzögerungen bei den Fällarbeiten in den Monaten zuvor. Es gebe zu viele "abgestorbene und gefährdende Bäume", wodurch die Arbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen worden seien, heißt es bei der Stadt.

Da die Bäume Menschen und die Verkehrssicherheit gefährden, gab es für die Baumfällungen auch grünes Licht von der Naturschutz-Behörde.

Bis Ende März sollen dann laut Stadt Wuppertal in folgenden Bereichen die Fällarbeiten abgeschlossen sein: Kleingartenanlagen Dahls Hain, Westen und Land in Sonne sowie die Grünanlagen Nützenberg, Nordpark, Gelber Sprung und Stahlsberg und Grünflächen in Beyenburg.

Außerdem an den Waldrändern im Bereich von Bebauung und Straßen: am Schwarzen Weg, an der Beyenburger Straße, am Lüntenbecker Weg und an der Nordbahn- und der Sambatrasse. (red)

