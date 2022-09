Der Fahrer eines Chevrolet Nubira lieferte sich am Samstag gegen Mitternacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Wuppertal.

Polizei Fünf beschädigte Autos bei Verfolgungsfahrt in Wuppertal

Wuppertal. Ein Chevrolet Nubira und zwei Streifenwagen lieferten sich irre Szenen am Samstag in der Nordstadt. Der Fahrer des Chevrolet flüchtete zu Fuß.

Wilder Verfolgungsjagd am Samstag in der Wuppertaler Nordstadt: Die Polizei wollte um 0.16 Uhr an der Gathe zur Karlstraße einen Chevrolet Nubira kontrollieren. Trotz mehrfacher Aufforderung anzuhalten, setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort und flüchtete vor den Beamten.

In Höhe der Straße Höchsten zur Wiesenstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen Chevrolet und einem zweiten Streifenwagen, der zur Unterstützung angefordert wurde. Um eine weitere Kollision zu verhindern, musste der verfolgende Streifenwagen, ein Mercedes Vito, ausweichen und prallte gegen einen Poller.

Täter flüchtete zu Fuß vor der Polizei

In der Folge flüchtete der Chevrolet weiterhin mit hoher Geschwindigkeit. In der Heinrichstraße stieß er gegen einen geparkten Renault Twingo und schob diesen auf einen Daimler GLA 200. Der Fahrer des Chevrolet konnte unerkannt zu Fuß flüchten.

In Folge der Unfalle entstand ein Schaden von circa 15.500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Angaben zu einem Chevrolet Nubira mit einem Bergheimer Kennzeichen zu machen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0202/ 284-0 entgegen.

