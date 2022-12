Auto überschlägt sich in Wuppertal: Fünf Verletzte

Wuppertal. Fünf Insassen eines Autos sind bei einem Unfall in Wuppertal verletzt worden. Der Wagen ist von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Bei einem schweren Unfall in Wuppertal sind am Montagabend fünf Menschen in einem Wagen verletzt worden. Die Gruppe habe sich am Montagabend noch selbstständig aus dem Wrack befreien können, teilte die Feuerwehr Wuppertal mit. Anschließend seien die fünf Verletzten vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht worden.

Laut einem Bericht der „Wuppertaler Rundschau“ war das Auto von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Die Polizei soll demnach auch eine größere Menge an Bargeld im Auto gefunden und beschlagnahmt haben. Die Polizei wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wuppertal