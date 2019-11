Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person

Rikarde Riedesel (54) ist in Soest geboren und in Bad Berleburg aufgewachsen.

Nach dem Abitur 1984 am Johannes-Althusius-Gymnasium in Bad Berleburg wechselte sie nach Köln, um dort auf Lehramt Deutsch und Sozialwissenschaften, Sekundarstufen I und II, zu studieren. Nach dem Referendariat in Leverkusen ergab sich für Riedesel jedoch eine neue Perspektive.

Vor 26 Jahren unterschrieb sie dann aber einen Halb-Jahres-Vertrag mit der Stadt Bad Berleburg, übernahm Aufgaben für das damalige Stadtmuseum und das Stadtarchiv. „Nach gut anderthalb Jahren kam dann die Festanstellung“, erinnert sich Riedesel. „Das ist ja auch eine ganz spannende Aufgabe, die ich habe. Deshalb bin ich gerne hier.“

Riedesels Hobbys sind Lesen, Wandern, Radfahren, Reisen und das Singen im Chor mit „Singsation“.