Zoom-Gottesdienst, Absage JHV, keine Präsenz-Gd., Livestream

Wittgenstein Banfetal bietet einen Zoom-Gottesdienst, JHV Absage des TuS Schwarzenau, bis 14. Februar keine Präsenz-Gottesdienste, Gd. im Livestream

Zoom-Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Banfetal

Nach ihren guten Erfahrungen bei der Allianz-Gebetswoche und bei einem Gottesdienst für Katechumenen und Konfirmanden am vergangenen Sonntag lädt die Evangelische Kirchengemeinde Banfetal auch am Sonntag, 24. Januar, ab 11 Uhr zu einem Zoom-Gottesdienst im Internet ein. Das neue Format trägt den Titel "Auf ein Wort", dazu gehören ein halbstündiger Kurz-Gottesdienst und ein anschließendes Kirchcafé im virtuellen Raum des weltweiten Netzes. Alle notwendigen Informationen für eine Teilnahme finden sich auf der Banfetaler Startseite der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises unter https://www.kirchenkreiswittgenstein.de/kirchengemeinden/kirchen gemeinde-banfetal. Die Gottesdienste der Kirchengemeinde sollen jetzt bis auf Weiteres jeden Sonntag so stattfinden.

Absage der Jahreshauptversammlung des TuS Schwarzenau

TuS Schwarzenau e. V. - Jahreshauptversammlung verschoben

Die Jahreshauptversammlung des TuS Schwarzenau e. V., die für Samstag, 13. Februar angesetzt ist, wird aufgrund der aktuellen Einschränkungen verschoben. Sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen, wird der Vorstand des TuS Schwarzenau e. V. fristgerecht zu einem neuen Termin einladen.

Bis 14. Februar keine Präsenz-Gottesdienst in der ev. Kirche Bad Laasphe

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe hat beschlossen, dass es bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, in der Gemeinde keine Präsenzgottesdienste gibt. Die Laaspher Stadtkirche öffnet indes bis Mitte Februar an jedem Sonntag von 10 bis 15 Uhr zur stillen Einkehr. Dabei gelten im Gebäude die derzeit üblichen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Auf der Kirchenkreis-Homepage unter www.kirchenkreis-wittgenstein.de wird am Sonntag, 24. Januar, ein Gottesdienst am Küchentisch eingestellt: Interessierte können sich diesen von Dieter Kuhli zusammengestellten Gottesdienst mit einer Predigt des Laaspher Pfarrers herunterladen und nachlesen.

Gottesdienste im Live-Stream

Einladung zu den virtuellen Gottesdiensten der Ev. Gemeinschaft Bad Berleburg jeden Sonntag um 10 Uhr via livestream auf dem Youtube-Kanal und auf der homepage unter dem link: https://soundcloud.com/evgemblb, jeweils sonntags, am 24. Januar zum Thema: "Weihnachten 3.0" (Offenbarung 20,1-6), am 31. Januar zum Thema: "Weihnachten 4.0" (Offenbarung 20,11-15) und am 7. Februar zum Thema: "Weihnachten 5.0" (Offenbarung 21,1-8). Die Predigten zu den aktuellen und spannenden Bibeltexten aus der Offenbarung hält der Gemeinschaftspastor M. Heinzelmann; Telefonkurzandacht: 02751/444330.