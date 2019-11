Zahl der Schulanfänger in Bad Berleburg steigt

Bad Berleburg. Für das Schuljahr 2020/2021 sind bereits 28 Einschulungskinder mehr an Bad Berleburger Grundschulen angemeldet als in diesem Jahr.

Im Sozialausschuss legt die Stadtverwaltung am kommenden Mittwoch die Zahlen für die Schulanfänger zum Schuljahr 2020/2021 in den Bad Berleburger Grundschulen vor. Wir haben schon einmal in die Unterlagen geschaut.

182 Schulanfänger erwartet die Stadt Bad Berleburg an ihren Grundschulen nach heutigem Stand im kommenden Schuljahr. Das sind 28 mehr, als noch 2019/2020 eingeschult wurden. Zum Vergleich: In Bad Laasphe sind aktuell 117 Kinder an den vier Grundschulstandorten angemeldet worden. Das sind sieben weniger als in diesem Jahr. Für Erndtebrück lagen der Redaktion noch keine Anmeldezahlen vor.

Wanderbewegungen

In Bad Berleburg befinden sich unter den neu angemeldeten Schulanfängern drei Kinder, die in diesem Schuljahr für ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt worden sind, sowie drei Kinder, deren Eltern die vorzeitige Einschulung zum kommenden Schuljahr beantragt haben. An der Grundschule Aue-Wingeshausen sind fünf Kinder aus Erndtebrück angemeldet worden. Anmeldungen von Kindern aus Bad Berleburg an Grundschulen in Nachbarkommunen sind in diesem Jahr nicht registriert worden.

Klassengrößen

Bislang werden die Vorgaben für die Bildung von Eingangsklassen eingehalten, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Stichtag ist aber der 15. Oktober 2020.

tafel schultipps Foto: tdierkes / tdierkes, stepmap

Laut Vorgabe werden bei 15 bis 29 Schülern eine Klasse, bei 30 bis 56 zwei und bei 57 bis 81 Kindern drei Klassen gebildet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die kommunale Klassenrichtzahl. Diese ist wichtig, weil sie Schüler berücksichtigt, die zwar bereits eingeschult sind, aber in Jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichtet werden. Dies betrifft die Eingangsklassen der Grundschule Unterm Heiligenberg in Elsoff und die Kinder in der neu formierten Edertalschule am Standort Dotzlar.

„Nach der Einrichtung des Grundschulverbundes mit Beginn des laufenden Schuljahres wird am Teilstandort Dotzlar schrittweise auf jahrgangsübergreifenden Unterricht umgestellt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. „Dieser wird nach vollständiger Umsetzung ab Beginn des Schuljahres 2021/2022 alle Grundschuljahrgänge umfassen. Im kommenden Schuljahr wird also letztmalig eine jahrgangsgebundene Klasse im vierten Jahrgang geführt, für die Kinder des ersten bis dritten Jahrgangs werden jahrgangsübergreifende Klassen gebildet.“

Kommunaler Klassenrichtwert

Nimmt man nun alle unter diese Regelung fallenden Einschulungskinder und die Kinder aus den Jahrgangsübergreifenden Klassen, dann ergibt sich die Zahl 238. Diese muss durch 23 geteilt werden. Daraus ergibt sich für Bad Berleburg der Wert von 10,35. Er darf, weil er unter 15 liegt, aufgerundet werden. Somit können elf Eingangsklassen gebildet werden.