Wittgensteiner Kinder basteln Weihnachtsgrüße für Senioren

Kerstin Grünert und Jaime Jung überreichten mit Mick, Cora und Benja Stöcker vom Kindergottesdienst in Schameder 85 weihnachtliche Grußkarten an Heike Dickel und Elke Six (von links) vom Oberndorfer Seniorenstift Elim.

Erndtebrück/Oberndorf Absender: die Kinder zweier Kitas. Empfänger: Heim-Bewohner aus Erndtebrück und Oberndorf. 230 Karten kommen auf diese Weise zusammen.

Die Mädchen und Jungen der beiden evangelischen Kitas Martin-Luther-Straße und Sonnenau und aus den Kindergottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde Erndtebrück in Benfe, Erndtebrück und Schameder sowie andere große und kleine fleißige Bastler leisteten jetzt im Advent ganze Arbeit. Ohne Probleme konnten Jaime Jung und Kerstin Grünert zwei Tage vor Heiligabend selbstgebastelte und -gestaltete Weihnachts-Grußkarten abgeben: zum einen im Erndtebrücker AWo-Seniorenzentrum, zum anderen im Oberndorfer Seniorenstift Elim. Es waren etwas mehr als 230 Karten zusammengekommen, und so gab es genug Karten für alle.

Schutzengel-Malaktion kam schon im Frühjahr bestens an

In der Edergemeinde überreichten die beiden Pfarrer gemeinsam mit Alena Spornhauer aus dem Erndtebrücker Kindergottesdienst-Team 145 Exemplare an Sabrina Hildebrand vom Seniorenzentrum, damit können hier alle Bewohner und Mitarbeitende eine weihnachtliche Grußbotschaft bekommen. Danach ging es weiter ins benachbarte Oberndorf. Das liegt zwar nicht auf dem Gemeindegebiet, aber nur einen Steinwurf davon entfernt leben hier ebenfalls Menschen aus den Orten der Erndtebrücker Kirchengemeinde. Bereits bei ihrer Schutzengel-Malaktion im Frühjahr hatten die Erndtebrücker beide Senioren-Einrichtungen bedacht.

Mit Kerstin Grünert und Jaime Jung waren Mick und Benja Stöcker und ihre große Schwester Cora, die im Kindergottesdienst in Schameder Mitarbeiterin ist, im Oberen Lahntal. Gern überreichte das Trio 85 Karten an Heike Dickel und Elke Six vom Elim, so dass auch hier alle Bewohner einen mit viel Liebe gestalteten Weihnachtsgruß bekommen.