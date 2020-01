Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wittgensteiner Adventsrätsel: Die zehn Gewinner stehen fest

Wittgenstein/Bad Berleburg. Unser Adventsrätsel ist vorbei und die zehn Teilnehmer der Finalziehung in der kommenden Woche stehen fest. Aber gleich zwei Dinge haben auch uns in der Redaktion überrascht.

650 richtige Einsendungen haben wir in unseren Postfächern gezählt. Das waren Einhundert mehr als im vergangenen Jahr. Und ganz toll: Die Mehrheit – über 400 – kamen per Brief oder Postkarte und waren auch verbunden mit lieben Weihnachtswünschen an die Kolleginnen und Kollegen, für die wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken wollen.

24 Buchstaben mussten auch dieses Mal wieder erraten und in der richtigen Reihenfolge zu einem Lösungswort zusammengesetzt werden. „Bald ist Weihnachtsabend da“ lautete die – zugegeben einfache – Lösung dieses Mal. Dafür aber mussten die Ratefüchse unter unseren Lesern vor allem eine gute Kenntnis Wittgensteins und seiner Kirchen unter Beweis stellen, oder aber mit unseren Hinweisen zum Ziel kommen.



24 Suchbilder von Gotteshäusern zwischen Girkhausen im Norden und Fischelbach im Süden sowie Erndtebrück im Westen und Elsoff im Osten hat unser freier Fotograf Hans-Peter Kehrle für dieses Adventsrätsel zusammengestellt.

Wer das Bilderrätsel täglich aufmerksam verfolgte, hatte die Lösung schnell parat. Einige unserer Leserinnen und Leser waren sogar so auf Zack, dass sie uns eine Woche nach dem Start, also mit nur sechs von 24 Buchstaben die richtige Lösung zusandten. Allerdings auf gut Glück!

Mit dem zehnten Buchstaben wurden es dann immer mehr richtige Einsendungen. Aber es gab eben auch einige, die bei ihren frühen Lösungsvorschlägen daneben lagen. Zum Glück spielt die Geschwindigkeit bei unserem Adventsgewinnspiel keine Rolle, so dass am Ende alle richtigen Lösungen in einem großen Topf landeten, aus dem wir die zehn Teilnehmer der Finalziehung gezogen haben.

Diese zehn Gewinner laden wir gemeinsam mit je einer Begleitperson am kommenden Mittwoch, 15. Januar, ab 17 Uhr in der Schalterhalle der Sparkasse Wittgenstein ein, wo wir gemeinsam mit unserem Hauptsponsor die Gewinne auslosen. Dort warten Eintrittskarten zu tollen Veranstaltungen, weitere hochwertige Sachpreise und drei Umschläge mit 250, 150 und 100 Euro als nachträglichem Weihnachtsgeld auf ihre neuen Besitzer.

Die Gewinner

Die zehn Gewinner sind:

Gudrun Stiller aus Aue, Markus Weller aus Bad Berleburg, Alina Janine Schmidt aus Feudingen, Micha Lindauer aus Bad Laasphe, Tanja Braun aus Dotzlar, Manfred Lückel aus Berghausen, Jasmin Ortmann aus Hesselbach, Aaron Hoffmann aus Feudingen, Maik Beuter aus Birkefehl und Johanna Frank aus Erndtebrück.

Bitte geben Sie uns bis Freitag, 10. Januar, unter Bescheid, ob Sie an der Finalziehung teilnehmen können, oder ob Sie einen Vertreter an Ihrer Stelle entsenden.