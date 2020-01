Wittgensteiner Adventsrätsel: Bescherung für die Gewinner

Strahlende Gesichter in der Schalterhalle der Hauptstelle der Wittgensteiner Sparkasse: Die Gewinner des Adventsrätsels bekamen ihre Preise von WP-Redaktionsleiter Lars-Peter Dickel und Andreas Droese, Vorstand der Sparkasse Wittgenstein, zugelost.

„Heute ist mein Glückstag“, sagte Tanja Braun, als ihr Name als letzter aus dem Lostopf gezogen wurde – was bedeutete, dass sie den dicksten Umschlag mit dem nachträglichen Weihnachtsgeld gewonnen hatte. Ein Auge hatte sie zuvor jedoch auf einen anderen Preis geworfen: die Karten zu einer Show der „Ehrlich Brothers“ in Dortmund.

Preisgeld ist schon verplant

„Weil wir die Karten nicht gewonnen haben, kaufen wir uns jetzt welche von dem Preisgeld“, sagte Braun lachend, nachdem ihr Droese die 250 Euro ausgehändigt hatte. „Die sind der absolute Kracher“, hatte Dickel zuvor noch Appetit auf die bekannten Magier gemacht, schlussendlich landeten die Tickets in den Händen von Micha Lindauer.

Zum ersten Mal beim Adventsrätsel mitgemacht und sofort gewonnen hatte die langjährige Abonnentin Johanna Frank. „Ich lese die WP schon seit über 50 Jahren“, sagte sie am Rande der Finalziehung.

Das Rätsel fand sie schwer: „Einige Kirchen gleichen sich ja wirklich sehr“, sagte die Erndtebrückerin über das Bilderrätsel, bei dem Wittgensteiner Kirchen den entsprechenden Orten zugeordnet werden mussten.

Den Kindern eine Freude machen

Doch Johanna Frank lag am Ende richtig und sandte die korrekte Lösung – „Bald ist Weihnachtsabend da“ – an die Redaktion. Bei der Finalziehung schließlich loste Dickel ihr das zweithöchste nachträgliche Weihnachtsgeld zu: Mit den 150 Euro will sie sich selbst und ihren Kindern „eine Freude machen“.

Redaktionsleiter Lars-Peter Dickel (links) und Sparkassen-Vorstand Andreas Droese ziehen die Gewinner aus dem Hut. Foto: Hans Peter Kehrle

Weil das WP-Weihnachtsrätsel sowohl für die Redaktion als auch für die Sparkasse Wittgenstein als Sponsor zur Pflichttradition geworden ist, gleichzeitig die Aktion aber nicht „einrosten“ solle, musste in diesem Jahr etwas Neues her, so Redaktionsleiter Dickel.

„Es sollte nicht ganz so schwierig sein wie vergangene Rätsel“, erklärte er. Fotograf Hans Peter Kehrle hatte die 24 Kirchen zuvor ins rechte Licht gerückt. „Er hat einen guten Blick dafür, aus welchem Winkel man zum Beispiel die Kirchen fotografiert“, sagte Dickel.

100 mehr Lösungen als im Vorjahr

„Die erste richtige Lösung kam schon am 6. Dezember, da haben wir uns gedacht ,das kann doch wohl nicht wahr sein’“, sagte Dickel lachend. Doch der „große Schwall“ der Zuschriften kam dann doch erst am Schluss. „Der Postbote hatte gut zu tragen“, so Dickel, der den anwesenden Gewinnern von 400 Postkarten bzw Briefen und 250 E-Mails berichtete, aus denen zehn richtige Lösungen gezogen werden mussten.

„Insgesamt hatten wir 100 Lösungen mehr als im Vorjahr“, stellte Dickel erfreut fest, der den dritten Geldpreis, 100 Euro Weihnachtsgeld an Gudrun Stiller zuloste. Alina Janine Schmidt erhielt einen Drucker, jeweils ein BVB-Paket gingen an Maik Beuter, Aaron Hoffmann und Jasmin Ortmann.

Zwei Gewinner können Gewinn in der Redaktion abholen

>>>Bei der Preisverlosung nicht dabei waren die beiden Gewinner Manfred Lückel aus Berghausen und Markus Weller aus Bad Berleburg.

Sie können sich ihren Preis in der Redaktion (Poststraße 17 in Bad Berleburg) noch nachträglich abholen. Da sie bei der Finalziehung nicht dabei waren, befanden sich ihre Namen nicht im Lostopf um die Hauptpreise.<<<