Wittgenstein: Zahl der Neugeborenen ist 2020 rückläufig

Wittgenstein Das Land hat eine Statistik für die Kreise veröffentlich. Wir haben jetzt auch die zahlen der Kommunen und des Krankenhauses.

Das Jahr 2020 markiert einen Tiefststand bei den freudigen Ereignissen in Wittgenstein: Mit insgesamt 269 verzeichneten Geburten in den drei Wittgensteiner Kommunen ist es das schwächste Jahr seit 2013.

Das Jahr 2020

In Bad Berleburg verzeichnete das Standesamt lediglich 145 Eintragungen, in Bad Laasphe waren es 71 und in Erndtebrück 53. Das geht aus den Statistiken der drei Kommunen hervor, die die Redaktion im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Neugeborenenzahlen für ganz NRW erfragt hat.





In dieser Grafik haben wir alle Zahlen zusammengestellt.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein

Auch im Kreis Siegen-Wittgenstein sind die Geburtenzahlen rückläufig – seit drei Jahren, das gleiche gilt für das Land NRW. Ausnahmen bestätigen die Regel: In den beiden Nachbarkreisen Olpe und Hochsauerland steigen sie seit drei Jahren.

Wittgenstein

In den vergangenen zehn Jahren wurden im Schnitt jährlich 304 Kinder in Wittgensteiner Familien geboren. Und zwischen 2014 und 2019 lag die Geburtenrate immer deutlich über diesem Schnitt, der vor allem durch die niedrigen 200er Werte in 2011 und 2012 geprägt wird. Einen Höchststand an Neugeborenen feierte der Altkreis 2016 mit 413 registrierten Lebendgeburten. In 2012 gab es mit nur 205 einen Tiefststand, der vor allem durch schwächsten Zuwachsraten in Bad Berleburg und Bad Laasphe erklärlich wird.