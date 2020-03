Wittgenstein: Fördergelder für Schulen im Kreisgebiet

Ganz gespannt sitzen die Jungen und Mädchen der Grundschule Im Odeborntal und acht Vorschulkinder aus dem evangelischen Kindergarten Zwergenland Girkhausen in der Turnhalle. „Guten Morgen, Herr Puppenspieler!“ Bernd Linde war wieder zu Besuch. Der Puppenspieler stammt übrigens aus Wingeshausen und lebt heute in Hannover.

Kreis Siegen-Wittgenstein erhält für Projekte der kulturellen Bildung insgesamt 74.000 Euro.

Siegen-Wittgenstein. Das Landesprogramm Kultur und Schule ermöglicht Schülerinnen und Schülern Begegnungen mit Kunst und Kultur unabhängig von Geldbeutel und familiären Hintergrund. Ab dem Schuljahr 2020/2021 erhöht das Land die Mittel um 500.000 Euro auf insgesamt 4,45 Millionen Euro. Der Kreis Siegen-Wittgenstein erhält für Projekte der kulturellen Bildung insgesamt 74.000 Euro. Dazu erklärt die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach aus Bad Berleburg:

Begeisterung für Kunst wecken

„Die Schulen sind ein zentraler Ort für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler haben dort oft ihren ersten Kontakt zu Theater, bildender Kunst, Musik oder Tanz. Hier bietet sich die Chance für eine anhaltende Begeisterung für Kunst und Kultur. Mit dem Landesprogramm hoffen wir, dass noch mehr Kulturschaffende für künstlerische und kulturelle Projekte an Schulen in Siegen-Wittgenstein gewonnen werden können.“

Stadt Siegen profitiert stark

„Insgesamt erhält der Kreis Siegen-Wittgenstein 74.000 Euro aus dem Landesprogramm. 34.500 Euro davon entfallen auf die Stadt Siegen. Das Programm richtet sich sowohl an Künstlerinnen und Künstler als auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kulturinstitutionen und Einrichtungen der künstlerisch-kulturellen Bildung. Bewerbungen für Projektvorhaben im Schuljahr 2020/2021 können noch bis zum 31. März beim „Kultur!Büro“ des Kreises Siegen-Wittgenstein (für alle Kommunen außer der Stadt Siegen) bzw. beim Kulturamt der Stadt Siegen eingereicht werden. Wir hoffen, dass sich viele Bewerberinnen und Bewerber mit interessanten Projekten finden. Denn davon profitieren die Schülerinnen und Schüler in Siegen-Wittgenstein“ ergänzt der Siegener Abgeordnete Jens Kamieth.

Weitere Informationen zum NRW-Programm Landesprogramm Kultur und Schule sowie der Orientierungsrahmen sind abrufbar unter: https://www.mkw.nrw/kultur/foerderungen/landesprogramm-kultur-und-schule