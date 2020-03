Die Klangschmiede Wittgenstein startet mit vielen Neuerungen ins Jahr 2020. Bei einer ersten offenen Chorprobe präsentiert sich jetzt der Chor allen Interessierten.

Einige finden den Weg zur ersten Probe auf die Leimstruth– trotz Coronavirus und Sturmwarnung. Mit dabei sind erfahrene Sänger, aber auch absolute Neulinge. Der neue Raum im WTS (Wittgensteiner Technik Service) bietet genügend Platz für die Mitglieder und ihren Chorleiter. Für den Abend stehen selbstgemachte Snacks und Getränke am Buffet bereit. „Mit dem neuen Namen und dieser offenen Chorprobe wagen wir einen Schritt nach vorne. Die meisten Sänger kommen aus ganz Wittgenstein oder aus dem Siegerland – ganz wenige nur noch aus Balde und Melbach. Es ist wichtig, sich einem Wandel im Verein anzupassen“, so Lothar Dickel, Teil des Vorstandes. „Es ist schön, wenn die Leute einfach mal vorbeischauen. Sie können sich ansehen, wie unsere Chorprobe so abläuft und einfach versuchen, mit einzusteigen“, erklärt Dickel.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Wittgenstein! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Chorleiter Kai-Uwe Schöler ist studierter Opernsänger. Er bringt viel Erfahrung und Leidenschaft mit in die Proben. Vor jeder Probe findet eine umfangreiche Stimmbildung statt. „Er hat uns wirklich viel beigebracht. Vorher besuchten wir Stimmbildungsmaßnahmen meistens nur einmal im Jahr. Jetzt ist es ein fester Bestandteil unserer Proben und wir möchten nicht mehr darauf verzichten“, zieht Dickel sein Resümee. Die Klangschmiede Wittgenstein ist sehr zufrieden mit der offenen Chorprobe und auch die Neulinge haben einen positiven Eindruck gewonnen. Die Klangschmiede vereint wichtiges Training, schöne Gesang und jede Menge Spaß. „Ein gelungener Neuanfang und Auftakt in das bevorstehende Jahr“, fasst Dickel zusammen.

Weiterhin ist jeder eingeladen, in einer Probe vorbeizuschauen und den Chor kennenzulernen. Die genauen Probenzeiten und weitere Informationen sind der Web-Seite des Chores zu entnehmen: www.klangschmiede-wittgenstein.de.