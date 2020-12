Wittgenstein: Das sind Alternativen zu Präsenzgottesdiensten

Wittgenstein Die Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis waren sehr kreativ. Hier haben wir einige Angebote.

Hier haben wir ein paar Angebote aus den Regionen aufgeführt:

Feudingen/Oberndorf/Volkholz

Wie überall im Wittgensteiner Kirchenkreis finden auch in der Feudinger Kirchengemeinde bis Sonntag, 10. Januar, keine Präsenz-Veranstaltungen mehr statt, also auch keine Gottesdienste an Heiligabend oder Weihnachten. Doch im Oberen Lahntal gibt es an diesen Tagen stattdessen andere, spannende Angebote. Hier die Liste:

Die seit dem Frühjahr laufenden YouTube-Videos gehen auch zu Weihnachten weiter. Das nächste wird wie gewohnt um Mitternacht an Heiligabend, 24. Dezember, freigeschaltet, so dass man es den ganzen Tag schon anschauen kann. Der Link findet sich auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises. Auch die seit Monaten eingeübten Fensterandachten im Oberndorfer Seniorenstift Elim und im Feudinger Haus Engedi gibt es an Heiligabend.

Ebenfalls an Heiligabend erscheinen dann hinter den großen Glasfenstern in den Gemeindehäusern in Oberndorf und in Volkholz die zwölf gestalteten Schuhkartons mit der Weihnachtsgeschichte, die es in diesem Jahr statt der Krippenspiele gibt. Ab 14 Uhr ist auch in Feudingen das Krippenspiel als Fotogeschichte in den Schaufenstern der Rothaar-Apotheke, der Metzgerei Laubisch, von Blumen Hof und beim Gemeindehaus zu besichtigen. Diese Ausstellungen laufen allesamt bis ins neue Jahr.

Außerdem ist die Feudinger Kirche an den Festtagen geöffnet: an Heiligabend, 24. Dezember, von 15 bis 18 Uhr sowie am ersten und zweiten Feiertag, 25. und 26. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Dabei gelten unter freiem Himmel, aber auch in der Kirche natürlich immer und überall die jeweiligen, derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Die Feudinger Kirchengemeinde bittet darum, dass diese unbedingt eingehalten werden.







Lukas-Gemeinde im Eder und Elsofftal

„Schweren Herzens sagen auch wir die Präsenz-Gottesdienste ab“ - wie allen anderen 13 Gemeinden im Wittgensteiner Kirchenkreis ging es jetzt der Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und Edertal. Aber an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag, 24. und 25. Dezember, sind die Kirchen und Kapellen in Alertshausen, Beddelhausen, Christianseck, Diedenshausen, Elsoff, Schwarzenau und Wunderthausen allesamt von 16 bis 17.30 Uhr für Besuch und Gebet geöffnet. Dabei gelten natürlich immer und überall die derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Die Lukas-Kirchengemeinde bittet darum, dass diese unbedingt eingehalten werden.

Weiter heißt es in dem Lukas-Faltblatt: „Aus jedem Ort unserer Gemeinde haben sich sehr viele große und kleine Menschen engagiert, um die Weihnachtsbotschaft zum Leuchten zu bringen. Die musikalischen Aufnahmen sind gerade rechtzeitig vor dem Lockdown fertig gestellt worden. Wir feiern zusammen in digitaler Form mit einem Heiligabend-Gruß aus den Kirchen und Kapellen der einzelnen Orte sowie einen Festgottesdienst und einen Familiengottesdienst.“ Zu finden sind die Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde, der unter dem Dreiklang „LukasElsoffEder“ firmiert - oder technisch ausgedrückt unter //bit.ly/34zlETY. Auch auf der Kirchenkreis-Homepage stehen die Links, freigeschaltet werden diese an Heiligabend, 24. Dezember, um 15 Uhr. Danach sind die Videos bei YouTube bis Donnerstag, 31. Dezember, zu sehen.

Girkhausen: Andachtsraum im Turmkeller ist geöffnet

Für die Älteren hat das Pfarrerehepaar Christine und Peter Liedtke wieder eine CD aufgenommen, mit vier Andachten zu Heiligabend, dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag sowie zu Silvester.

Girkhausen. Wie überall im Wittgensteiner Kirchenkreis gibt es in Girkhausen keine Präsenz-Gottesdienste zu Heiligabend und Weihnachten. Auch wenn die Kirche zu bleibt, so ist doch der Andachtsraum im Turmkeller weihnachtlich dekoriert und rund um die Uhr offen. Der beleuchtete Nadelbaum vor der Kirche lädt die Kinder zum Schmücken ein - und wer etwas hineingehängt hat, der darf sich auch etwas herausnehmen: nämlich einen der regenfesten Umschläge mit Bastel- und Malvorlagen. Das ist für die Jungen, für die Älteren hat das Pfarrerehepaar Christine und Peter Liedtke wieder eine CD aufgenommen, mit vier Andachten zu Heiligabend, dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag sowie zu Silvester. Außerdem hat die Girkhäuser Kirchengemeinde gemeinsam mit Ortsvorsteher Timo Florin kleine Weihnachtstütchen mit einer Kerze, einem Gruß und dem Heft „Weihnachten zuhause“ an alle Haushalte im Dorf verteilt.

Auch die Girkhäuser sind zu dem Video-Gottesdienst mit allen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Berleburger Solidarraum eingeladen, der an Heiligabend, 24. Dezember, um 16 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Berleburger Kirchengemeinde freigeschaltet wird und dort bis Silvester zu sehen ist. Vorm Computer sitzen ist sicher. Für die anderen Angebote, egal ob vor der Kirche oder im Turmkeller, gelten wie immer und überall die jeweiligen, derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Die Girkhäuser Kirchengemeinde bittet darum, dass diese unbedingt eingehalten werden.

Wemlighausen: Stationenweg in der Odebornskirche

Auch wenn die Kirchen im Wittgensteiner Kirchenkreis gerade nicht für Gottesdienste öffnen, so ist in Wemlighausen die Odebornskirche doch bereits seit dem Frühjahr jeden Tag geöffnet. Derzeit von 9 bis 19 Uhr. Ein Stationen-Weg lädt dort zum Gang zur Krippe ein. Dabei gelten auch in der Kirche für Schüllar und Wemlighausen die derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Die Berleburger Kirchengemeinde und der Förderverein der Odebornskirche bitten darum, dass diese unbedingt eingehalten werden.

Wingeshausen: Notfallprogramm für die Festtage

An Heiligabend, 24. Dezember, können Besucher von 14 bis 18 Uhr im Gemeindehaus den Gottesdienstraum für einige Minuten zur Stille und Besinnung nutzen.

Wingeshausen. Das Notfall-Programm für die Festtage ohne Präsenzgottesdienste sieht in der Wingeshäuser Kirchengemeinde folgendermaßen aus: An Heiligabend, 24. Dezember, können Besucher von 14 bis 18 Uhr im Gemeindehaus den Gottesdienstraum für einige Minuten zur Stille und Besinnung nutzen. In dieser Zeit können außerdem von zwei Tischen im Foyer vom Presbyterium gepackte Tüten mitgenommen werden: eine für Kinder, eine für Erwachsene. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, ist dann jeweils von 10 bis 12 Uhr die Kirche für Besucher offen. In Kirche und Gemeindehaus gelten natürlich immer und überall die derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Die Wingeshäuser Kirchengemeinde bittet darum, dass diese unbedingt eingehalten werden.

Arfeld: Friedenslicht wartet auf die Gläubigen

Die Arfelder und Richsteiner sind eingeladen, sich mit einer eigenen Kerze, einem eigenen Windlicht in diesen außergewöhnlichen Zeiten eben jenes Friedenslicht abzuholen und mit nach Hause zu nehmen.

Arfeld. Wenn auch derzeit die Präsenzgottesdienste ausfallen, so ist die Arfelder Kirche dennoch jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Hier wartet eine Kerze mit dem Friedenslicht aus Bethlehem auf die Besucher. Die Arfelder und Richsteiner sind eingeladen, sich mit einer eigenen Kerze, einem eigenen Windlicht in diesen außergewöhnlichen Zeiten eben jenes Friedenslicht abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Dabei gelten in der Kirche natürlich immer und überall die derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Die Arfelder Kirchengemeinde bittet darum, dass diese unbedingt eingehalten werden.

Banfetal: Stationen auf dem Weg zur Krippe

Evangelische Kirchengemeinden organisieren coronakonformen Alternative zur Gottesdiensten in Fischelbach und Banfe.

Banfe/Fischelbach. Obwohl jetzt auch im Banfetal zwei Weihnachts-Gottesdienste ausfallen müssen, nachdem sich alle Gemeinden im Wittgensteiner Kirchenkreis dazu entschieden haben, bis in den Januar keine Präsenz-Veranstaltungen mehr zu machen, so ist das Feiertags-Programm der Banfetaler doch noch ziemlich dicht am ursprünglich geplanten.

Von vornherein hatten sie sich Stationenwege für die ganze Familie unter der Überschrift „Auf dem Weg zur Krippe“ überlegt. Das organisierte, gemeinsame Ablaufen des Weges und der Abschluss in der Banfer oder Fischelbacher Kirche sind nicht mehr möglich, aber die selbst-erklärenden Stationen bleiben und können ab Heiligabend, 24. Dezember, in Fischelbach ab 14 Uhr und in Banfe ab 14.30 Uhr während der Feiertage abgelaufen werden. Auch unter freiem Himmel gelten die derzeit aktuellen Abstands-, Gruppen-Größe- und Hygiene-Regeln. Sicher ist man auch, wenn man zuhause den Video-Gottesdienst mit Pfarrer Peter Mayer-Ullmann schaut, der noch bei YouTube hochgeladen wird. Den Link dafür gibt es am 24. Dezember auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises.