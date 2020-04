Wittgenstein: Bislang nur Notlösungen als Gottesdienstersatz

Ganz Wittgenstein wartet auf die ersten Gottesdienste nach der Corona-Zeit - vor allem Konfirmanden. Aber es gibt auch kreative Ideen

Wittgenstein. Der Konfirmations-Gottesdienst in Arfeld Mitte März ist wegen der Corona-Pandemie derzeit der letzte öffentlich gefeierte Gottesdienst im Wittgensteiner Kirchenkreis gewesen. Schon da im kleineren Rahmen mit größeren Abständen in einer Kirche, die 370 Sitzplätze bietet, also groß ist.

All die momentan fehlenden Gottesdienst-Versammlungen beschweren die Menschen. Wann und vor allem wie die öffentlichen Gottesdienste wieder beginnen können, wird derzeit geprüft. Für die Zwischenzeit bleiben die vielen Formen des Gottesdienst-Ersatzes weiterhin viel mehr als eine bloße Notlösung. In großer Kreativität stellen die Gemeinden im Kirchenkreis oder auch ein einzelner Arbeitsbereiche Angebote im Internet bereit.

Andachten auf Youtube

Die Kirchengemeinden Dorlar-Eslohe, Erndtebrück und Feudingen veröffentlichen allwöchentliche am Sonntag Andachten auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen, die Berleburger Kirchengemeinde sogar täglich. Die Kirchengemeinden Lukas und Raumland zeigen auch am kommenden Sonntag wieder im System der Siegener Firma „avinotec“ ihre Gottesdienste: entweder als direkte Live-Übertragung oder als vorproduzierte Sendung. Live-Streams wie auch archivierte Andachten und Gottesdienste sind unter http://mvp.avinotec.de/elsoff/ und http://mvp.avinotec.de/raumland/ im Internet zu finden.

Pfarrerin Kerstin Grünert besuchte diese Woche mit Presbyterin Stefanie Graffmann Konfis wie hier Simon aus Altenteich, der eigentlich am Sonntag Konfirmation hätte. Weil die aber verschoben werden musste gab es zum Trost ein kleines Geschenk von der Erndtebrücker Kirchengemeinde. Foto: Jens Gesper / Kirchenkreis Wittgenstein

Die Laaspher Kirchengemeinde lädt weiter zu Gottesdiensten von reformiert-info.de ein. Wenn man sich Liturgie und Predigt für den jeweiligen Sonntag digital aus dem Internet heruntergeladen hat, kann man ihn analog zuhause feiern. Auch Pfarrerin Berit Nolting hatte für vergangenen Sonntag eine schriftliche Liturgie für einen Gottesdienst der Raumländer und der Arfelder Kirchengemeinden vorbereitet, die Berleburger und die Girkhäuser Kirchengemeinde bieten dieses Konzept schon eine Weile an. Seit der vergangenen Woche bereitet Daniel Seyfried als Leiter vom Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit im Kirchenkreis wöchentlich einen Gottesdienst für Familien mit jüngeren Kindern vor.

Liturgie spätestens Sonntagmorgen

Die Liturgie und einen passenden Bilderbogen, den man sich auch als Erwachsener gern anschaut, gibt es – wie auch all die anderen Angebote – allerspätestens am frühen Sonntagmorgen auf der Kirchenkreis-Homepage unter www.kirchenkreis-wittgenstein.de.

Die jüngste Erndtebrücker Andacht ist gerade im Abenteuerdorf Wittgenstein gedreht worden. Eigentlich wäre am Sonntag die erste Konfirmation 2020 der Kirchengemeinde. Sie musste verschoben werden. Deshalb ist Kerstin Grünert nach Wemlighausen zurück, wo mit dem Beginner-Wochenende im September 2018 die Konfi-Zeit begann. Außerdem brachte die Pfarrerin mit Presbyterin Stefanie Graffmann diese Woche während kurzer Stippvisiten bei den im Augenblick noch verhinderten Konfis schon mal ein kleines Geschenk vorbei, um zu unterstreichen, dass aufgeschoben nicht aufgehoben heißt. Für das Abenteuerdorf selbst ist die augenblickliche Situation ebenfalls eine schwierige. Doch auch wenn es gemäß der Vorgabe des Landes Nordrhein-Westfalen bis Sonntag, 3. Mai, geschlossen bleibt, lud Geschäftsführerin Silke Grübener diese Woche nochmal ganz ausdrücklich ein: „Wir hoffen, Euch bald wieder bei uns willkommen heißen zu dürfen! Anfragen und Reservierungen sind weiterhin möglich.“

CD’s mit Bibellesungen eingesprochen

Eine Einladung ganz anderer Art gibt es aus den Kirchengemeinden Birkelbach und Wingeshausen: Presbyter sowie das Pfarrer-Ehepaar Simone Conrad und Thomas Janetzki haben biblische und tröstliche Texte eingelesen und dann auf CD gebrannt. Wer ein Exemplar haben möchte, wendet sich an die Pfarrer direkt oder ans Gemeindebüro. Einige der Tonträger sind nämlich noch zu haben.