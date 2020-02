Wingeshausen: Für die „Einigkeit“ hat sich Projekt gelohnt

Vorstandswahlen, ein Rückblick auf das vergangene Jahr und der Ausblick auf 2020 standen bei bei der Versammlung des gemischten Chores „Einigkeit“ Wingeshausen im Gasthof „Alt-Aue“ auf der Tagesordnung. Ein Highlight 2019 war sicherlich das „Sommerfest aller Schneiderchöre“ im Juli. Etwa 100 Sängerinnen und Sänger aus neun unter der Leitung des Chorleiters Bernd Schneider stehenden Chören aus dem Siegerland, Sauerland und Wittgenstein waren dabei.

Außerdem hatte der Projektchor „newGeneration“ seinen ersten Auftritt. Nachdem die Anzahl der aktiven Sänger im Chor massiv gesunken war, wurde 2018 dieser Projektchor gegründet, um Bürgern zu zeigen, wieviel Spaß Singen im Chor machen kann. Das Abschlusskonzert fand am 23. November 2019 unter dem Motto „Jetzt aber wirklich!“ statt. An diesem Tag traten auch der gemischte Chor Einigkeit, das Trio „neXtgeneration“ aus Kreuztal und das junge Ensemble „high5ive“ aus Siegen auf. Insgesamt wurden 21 Lieder vorgetragen. Chorleiter Bernd Schneider: „Ich bin sehr zufrieden, das hätten wir nicht besser machen können.“

Gute Zahlen

Und für den „Einigkeit“-Chor hat sich die Chorprojektidee ausgezahlt:. 2019/2020 konnte sich der Chor über zwölf neue aktive Sängerinnen und Sänger freuen, so dass die aktuelle Zahl der Aktiven bei 34 liegt. 2019 fanden 38 Proben statt. Christa Wetter, Annegret Hof, Silke Franke, Heinz-Jürgen Schneider, Bernd Homrighausen und Werner Hof fehlten dabei nie. Nur eine Fehlstunde hatten Annegret Schneider und Reiner Ludwig, zwei waren es bei Irmgard Mengel und Inge Ludwig.

Für 2020 stehen schon folgende Termine fest: am 28. März der Besuch der Veranstaltung „100 Jahre Sozialverband Deutschland“, das „Sommerfest aller Schneiderchöre“ am 22. August, beides im Bürgerhaus Aue, das Singen zur Jubiläumskonfirmation am 13. September, die Teilnahme am Konzert in Siegen zum 30-jährigen Chorleiterjubiläum von Bernd Schneider und das Singen am 26. Dezember in der Kirche. Außerdem ist der gemischte Chor zum Zapfenstreich des SSV Müsse eingeladen.

Bei den Wahlen wurden die 2. Vorsitzende Karin Koch, die 1. Vorsitzende Stephanie Fischer und die 2. Schriftführerin Inge Ludwig in ihren Ämtern bestätigt. Marianne Kuhli wird die nächsten zwei Jahre als Notenwartin fungieren, Karin Koch wird sie unterstützen.