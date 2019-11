Wittgenstein. Die Glühwein-Saison hat begonnen, am Wochenende gibt’s die ersten Weihnachtsmärkte in Wittgenstein. Von (Rock-)Märchengarten bis Engelshütte.

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, eine wärmende Tasse Glühwein in der Hand und dabei gemütlich entlang der festlich dekorierten Stände schlendern: Für die meisten Menschen gehört der Gang über den Weihnachtsmarkt zur Adventszeit einfach dazu. Doch welche Weihnachtsmärkte gibt es überhaupt in Wittgenstein? Wir haben eine Übersicht der märchenhaften und romantischen Märkte zusammengestellt. Los geht es schon an diesem Wochenende.

Bad Berleburg

WeihnachtsZeitreise, Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember: Zehntausende Besucher kommen jährlich zu dem Marktspektakel in der Altstadt rund um Schloss Berleburg. Diese märchenhafte Kulisse bildet einen stimmungsvollen Rahmen für das muntere Markttreiben. Im Mittelpunkt stehen weihnachtliche Bräuche vom rustikalen Mittelalter bis in die glitzernde Gegenwart. Immer am dritten Advent-Wochenende gastieren Söldner und Ritter im Schlossgarten, eine Reihe von Gauklern, Musikern und Marketendern schließt sich ihnen an. Gediegene Handwerkskunst und ausgefallene Gaumenfreuden präsentieren die Händler im Schlosshof. Eine Tageskarte kostet 5 Euro, ein Wochenendticket 7 Euro.

Diedenshausen, Samstag, 30. November, ab 11 Uhr: Die Dorfgemeinschaft lädt zu einem romantischen Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern ein. Für Kinder gibt es Ponyreiten, eine Märchenerzählerin im Hexenhaus und natürlich kommt auch der Nikolaus mit ein paar Geschenken – sofern Knecht Ruprecht nicht eingreifen muss. Für weihnachtliche Klänge wird unter anderem der Posaunenchor sorgen. Die „lustbaerliche Wibern“ werden in ihren historischen Gewändern die Marktgänger unterhalten. Der Eintritt ist frei.

Eine der zahlreichen Attraktionen auf dem 36. Arfelder Weihnachtsmarkt ist die Lebende Krippe. Foto: Nick Eggert / Löschgruppe Arfeld

Arfeld, Samstag, 7. Dezember, 11 bis 24 Uhr: Die Dorfgemeinschaft Arfeld lädt dieses Jahr schon zum 36. Mal zum märchenhaften Weihnachtsmarkt. Tagsüber können Besucher an den verschiedenen Ständen vorweihnachtliche Köstlichkeiten probieren, bereits erste Weihnachtsgeschenke besorgen oder sich am Schmiedefeuer aufwärmen und sich zu Kaffee und Kuchen niederlassen. Gegen 17 Uhr kommt der Nikolaus mit seiner Kutsche vorgefahren und verteilt Stutenmänner an die Kinder. Später kommen vor allem die „Großen“ auf ihre Kosten, ob im (Rock-)Märchengarten der Burschenschaft, im historischen Spritzenhaus oder in Ottos Jägerteestube.

Wingeshausen, Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr: Rund um die Wingeshäuser Kirche und im Gemeindehaus findet der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt mit weihnachtlicher Musik, Punsch, Glühwein und leckeren Naschereien statt.

Bad Laasphe

Bad Laaspher Weihnachtsmarkt, Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, 14 bis 21 Uhr und 14 bis 18 Uhr: Besucher des Weihnachtsmarktes können sich über zahlreiche Aktionen und ein musikalisches Rahmenprogramm freuen. In der Königstraße wird sich für die jungen Besucher ein historisches Kinderkarussell drehen und natürlich kommt auch wieder der Nikolaus vorbei und hat für alle Kinder Leckereien in seinem gut gefüllten Sack. Es gibt unter anderem ein Konzert mit dem Chor PopChorn in der Stadtkirche, an dem sich auch Schüler des Städtischen Gymnasiums mit Liedbeiträgen beteiligen. In der Engelshütte am Altstadtbrunnen können Kinder ihren Wunschzettel abgeben.

Weihnachtlicher Schlossmarkt Bad Laasphe, Freitag, 6. Dezember, 17 bis 21 Uhr: Nur hier gibt’s den heißen „Wittgensteiner Waldgeist“ mit dem Fichtenzweig im Topf. Aber auch Glühwein und Kinderpunsch sorgen für warme Füße, Bratwurst, Pilze aus der Pfanne und gebratener Leberkäse runden das kulinarische Angebot ab. Im alten Weinkeller wartet eine Tombola mit Überraschungen und unverhofften „Glücksgeschenken“ für die, die welche suchen.

Fischelbach, Samstag, 30. November, ab 14.30 Uhr: Rund um den alten Schulhof findet das kleine, aber gemütliche Weihnachtsmärktchen statt.

Volkholz, Samstag, 30. November, ab 14 Uhr: Zum 11. Mal richtet der gemischte Chor Volkholz zusammen mit dem Frauentreff Volkholz das Weihnachtsmärktchen auf dem Vorplatz der Turnhalle aus. Es werden schöne Adventsgestecke, Holzleitern, Liköre, Glühwein, eine Cocktailbar, Kaffeestube und Leckeres vom Grill angeboten. Sowohl eine Weihnachtsverlosung als auch Kinderbasteln stehen auf dem Programm. Der Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht kommen auch.

Der Weihnachtsmarkt in Feudingen ist bekannt als Weihnachtsmarkt mit Herz. Foto: Michael Kunz / Michael Kunz, Siegen

Feudingen, Samstag, 7. Dezember, 14.30 bis 18 Uhr: Er wird „Weihnachtsmarkt mit Herz“ genannt: In der Dorfgemeinschaft Feudingen organisieren die einzelnen Vereine das Geschehen. Von weißen Glühwein über Spießbraten im Brötchen bis hin zu hausgemachten Klößen und frisch gebackenen Waffeln und Plätzchen ist alles dabei. Schüler des 3. Schuljahres der Grundschule führen ein Krippenspiel in der Kirche auf.

Erndtebrück

Erndtebrücker Weihnachtsmarkt, Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, 15 bis 21 Uhr und 14 bis 19 Uhr: Beim stimmungsvollen Weihnachtsmarkt rund um die Evangelische Kirche sorgen heimische Vereine mit vielen Darbietungen für ein vorweihnachtliches Wochenende für Jung und Alt. Für die Kleinen – oder auch Großen – werden im Kaminraum Geschichten vorgelesen, es gibt Kinderschminken und zur Stärkung haben die Besucher die Auswahl zwischen Forellen, Wildmettwurst, Stockbrot und natürlich Glühwein oder Eierpunsch.

Birkelbach, Samstag, 30. November, 14 Uhr: Kinder schmücken den Weihnachtsbaum in der Dorfmitte und können sich später mit der Dorfjugend stärken, indem sie Stockbrot am Lagerfeuer backen. Eingeladen ist auch der Nikolaus mit seinen Engeln. Ein besonderes Highlight: die Alpakas der Familie Dörnbach, die sich auch gerne streicheln lassen. Nebenan gibt es Selbstgestricktes von der Alpaka-Wolle. Zum kulinarischen Angebot gehören neben Glühwein und Glögg noch gebratene Champignons, heiße Kartoffeln mit Stipp, Waffeln und „Oliebollen“, holländische Quarkbällchen.