Feudingen. Die Nachfrage bei Dienstleistungen des Sozialverbandes ist in Feudingen groß. Schon seit 73 Jahren ist der Ortsverband im oberen Lahntal aktiv.

Der VdK in Feudingen zählte 2019 zum Jahresende 572 Mitglieder – das sind unter dem Strich sechs mehr als noch ein Jahr zuvor. Ganz aktuell sind es sogar 577 Männer und Frauen, die im VdK organisiert sind. Und wie in den anderen Ortsverbänden ist auch in Feudingen die Nachfrage bei den Dienstleistungen des Sozialverbandes groß.

Der Jahresplan

Neben der Renten- und Sozialberatung gehören gemeinsame Aktionen der Mitglieder zum Jahresplan. So unternahmen sie im August 2019 eine Mehrtagesfahrt nach Leer und von dort aus einen Ausflug nach Borkum. Zu Sommerfest Mitte September konnte der Vorsitzende Eric-Hermann Schneider 72 Mitglieder begrüßen. Ähnlich groß war auch die Teilnehmerzahl vergangenes Wochenende im Feudinger Landhotel Dörr. Der große Saal war dicht besetzt, um die Jahresberichte zu hören und einen neuen Vorstand zu wählen.

Die Wahlen

Im Zuge der Wahlen wurde Edith Wolzenburg zur neuen Frauenbeauftragten bestimmt. Als neue Beisitzerinnen wurden Waltraud Möller und Elka Althaus in den Vorstand berufen. Gerd Hackler wurde als Vertreter der jüngeren Mitglieder ebenso wiedergewählt wie auch die stellvertretende Vorsitzende Heike Meister.

Die Ehrungen

Wittgenstein Interessenvertretung für die Zielgruppe Der VdK ist ein moderner Sozialverband, der die Interessen von Sozialrentnern, Menschen mit Behinderung, Unfallopfern sowie Kriegs- und Wehrdienstopfern offensiv vertritt. Innerhalb des Kreisverbandes Siegen-Olpe-Wittgenstein sind derzeit 50 Ortsverbände aktiv.

Nach 73 Jahren aktiver Vereinsarbeit haben sich schon eine ganze Reihe langjähriger Mitglieder angesammelt. Helmut Holzapfel gehört dem VdK gar seit 60 Jahren an. „Da bekommt man schon Gänsehaut“, beschreibt der Vorsitzende Eric-Hermann Schneider seine Gefühle. Dagegen sehen die 25 Jahre von Wolfgang Parzinski, Friedrich Wilhelm Hackler, Edith Bauer und Otto Bernshausen ziemlich kurz aus. Seit immerhin zehn Jahren sind Gerold Haßler, Alwin Rothenpieler, Udo Kleine, Daniel Saßmannshausen, Birgit Hackenberg, Sven Wunderlich, Jürgen Benfer, Uwe Börngen, Wolfgang Müller, Albrecht Jäger sowie Hans Werner Dietrich Mitglieder im VdK.

Der Ortsverband

Der VdK-Ortsverband in Feudingen gehört übrigens zu den ältesten im Raum Wittgenstein: Schon seit 73 Jahren ist er im oberen Lahntal aktiv – und über die Jahrzehnte hinweg hat sich seine Arbeit deutlich verändert. Heute ist der Verband eine wichtige Lobby-Organisation für die Zielgruppe gerade in der heimischen Region.