Aue/Wingeshausen. Der Dorfverein Aue-Wingeshausen stellt erneut Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Keßler: „Respektlosigkeit gegenüber dem Ehrenamt“.

Unbekannte demolieren Kinderwarn-Schilder des Dorfvereins

Der Dorfverein Aue-Wingeshausen sieht sich erneut gezwungen, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu stellen. Unbekannte haben eines der Schilder, die der Verein aufgestellt hat, um Autofahrer zu vorsichtiger Fahrweise in den Ortschaften zu motivieren, mit erheblicher Krafteinwirkung verbogen.

Vandalismus trotz massiver Stahlkonstruktion

„Sie können es einfach nicht lassen, wir haben keine andere Option, als das zur Anzeige zu bringen. Es sieht nicht nur unschön aus, es ist einfach eine Respektlosigkeit gegenüber dem Ehrenamt“, ärgert sich Helmut Keßler, Vorsitzender des Dorfvereins. Betroffen ist das Schild von der Pulvermühle in Richtung Müsse. Eigentlich galten die Stahlkonstruktionen als relativ sicher vor Vandalismus.

Die Beschilderung war in der Bevölkerung auf große Resonanz gestoßen, weil die Hinweise auf spielende Kinder in sehr unterschiedlicher Form doch viele Autofahrer dazu bewegten, langsamer zu fahren. Der Dorfverein hatte mit Unterstützung von Sponsoren und Helfern eine nicht unerhebliche Summe in das Projekt investiert. Einige Wochen zuvor hatte es bereits eine Sachbeschädigung an der Mitfahrer-Bank in Wingeshausen gegeben.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Berleburg unter Tel. 02751/9090 in Verbindung zu setzen.