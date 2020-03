Toter Hausbesitzer: Ermittlungen gehen weiter

Bad Laasphe. Die Ermittlungsbehörden sind auf Hinweise angewiesen, macht die Staatsanwaltschaft deutlich.

Im Fall des 49-jährigen Mannes, den Rettungskräfte nach einem Brand in der Wohnung seines Hauses an der Bahnhofstraße tot in seinem Bett vorfanden, gibt es noch keinen greifbaren neuen Erkenntnisse. Die Ermittlungen der eigens eingerichteten Mordkommission gingen natürlich weiter, so der Siegener Staatsanwalt Rainer Hoppmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Bislang ermittelt die Hagener Kommission in Richtung eines Tötungsdelikts. Eine Obduktion der Leiche am Freitag hatte ergeben, dass der Hausbesitzer jedenfalls wohl nicht durch das Feuer in der Nacht zum vergangenen Donnerstag zu Tode gekommen sein dürfte.

Nach wie vor sucht die Polizei nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen rund um das Doppelhaus an der Bahnhofstraße in Bad Laasphe gemacht haben – und fragt: Welche Personen sind dort ein- und ausgegangen? Haben vor dem Haus oder in der Nähe Fahrzeuge geparkt, die sonst nicht dort sind?

Hinweise nimmt die Polizei in Siegen, , entgegen.