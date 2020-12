Thore Schneider: Vereinsleben ist stark betroffen

Girkhausen Thore Schneider berichtet, was geht noch, was geht nicht mehr im Lockdown - auch im Hinblick auf seinen Geburtstag an Weihnachten.

Thore Schneider aus Girkhausen arbeitet als Radio- und Fernsehtechniker in Bad Berleburg. Das Hobby des 33-jährigen Fußballspielers ist und bleibt der VfL Girkhausen. Was geht noch, was geht nicht mehr während des Lockdowns - auch im Hinblick auf seinen Geburtstag an Weihnachten.

Zurzeit können wir weder trainieren noch spielen. Wir vermissen es alle. Jeder sagt, der Fußball fehlt - aber auch das Beisammensein, die Leute und die Späßchen nach dem Spiel. Sonst trainieren wir im Winter in Raumland bei den Sportfreunden Edertal, da wir in Girkhausen kein Flutlicht haben. Alleine mache ich keinen Sport, in der Mannschaft ist man motivierter. Ich finde, das Vereinsleben ist insgesamt stark betroffen.

Beruflich ist es stressig, obwohl das Geschäft geschlossen ist. Das war ja im Frühjahr schon so, aber jetzt kam der Lockdown mitten im Weihnachtsgeschäft, es wurden ja viele Geschenke bestellt. Doch vorbestellte Ware darf am Hintereingang abgeholt werden. Mit der Telefonnummer am Eingang kam man sich an Hintertür verabreden. Und für Notfälle dürfen wir Werkstattdienste leisten, z.B. wenn der Fernseher kaputt geht, Telefon oder Handy. Dieser Service wird auch nicht ausgenutzt, die Kunden rufen wirklich nur im Notfall an.

An meinem Geburtstag am 26. Dezember bin ich sonst immer mit der kompletten Familie essen gegangen. Das fällt ja dieses Jahr aus. Am Samstag kommt meine Schwester mit Familie rüber und meine Omas. In meinen Geburtstag habe ich oft auf der Xmas-Night in Birkelbach reingefeiert, in den vergangenen vier Jahren mit Freunden in Winterberg in unserer Stammkneipe. Das war nur immer schlecht, wenn man am nächsten Tag arbeiten musste. Dieses Jahr wäre das ja mal nicht so, weil mein Geburtstag auf einen Samstag fällt, dafür gibt es coronabedingt keine Partys und die Kneipen sind auch zu. Bevor der Lockdown kam, hatte ich noch geplant, mit begrenzter Personenzahl abends ein Bierchen zu trinken, aber jetzt wird mein Geburtstag komplett gestrichen. Dafür gibt es im Sommer, wenn wir dann wieder feiern dürfen, ne Grillparty hinterm Haus. Auch die Petersilienhochzeit meiner Schwester und meines Schwagers kann am Sonntag nicht so ablaufen wie ursprünglich geplant. Doch da haben wir uns was einfallen lassen - eine Überraschung, die trotz der Kontaktbeschränkungen möglich ist. Was das ist, wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten.