Seit Monaten ein Provisorium: die nicht mehr ganz neue Haltestelle „Odebornklinik“ am Berlebach.

Taxibus nicht sehr praktikabel

Nicht unbedingt praktikabel findet Busunternehmer Thomas Wieland aus Sassenhausen die Taxibus-Touren im Fahrplan auf telefonische Bestellung. „Die 0180er-Nummer ist noch nicht einmal kostenfrei“, sagt er. Und man müsse mindestens eine Dreiviertelstunde vor Fahrtbeginn anrufen – spontane Fahrten also ausgeschlossen.

Und während Wieland in einem Kleinbus mit 19 Sitzplätzen unterwegs ist, kommen auf Bestellung meist nur ein Achtsitzer oder auch ein normales Taxi. Außerdem erfährt Ursula Belz in Bürger-Gesprächen, dass vor allem Senioren „der Taxibus von der Handhabung her schwerfällt“. Und: Vom Taxibus werden auch nur jene Haltestellen bedient, zu denen er bestellt wird.

Es gebe aber keine Hinweise, „dass das Platzangebot nicht ausreichend wäre“, heißt es aus dem Bad Berleburger Rathaus – allerdings: „Eine barrierefreie Nutzung ist mit der Linie aber sicherlich nicht in vollem Umfang gegeben.“

Zur verstärkten Werbung für die Stadtbus-Linie schlägt Ortsvorsteherin Belz Handzettel mit Infos rund um den Fahrplan für jeden Bad Berleburger Haushalt und zum Beispiel auch für die Kliniken entlang der Linie vor. So erreiche man mit den Senioren und Klinik-Patienten auch die Kern-Zielgruppe der Linie, die sich die Information oft eben nicht online aus dem Internet hole.

Laut Stadt nutzen den Bus gern auch Patienten vom „Haus am Schlosspark“, einer Fachklinik für Lymphologie und Ödem-Erkrankungen. Dort würde man sich wünschen, dass der Bus direkt vor der Klinik hält, berichtet Wolfgang Grund, im Berleburger Rathaus Abteilungsleiter „Infrastruktur und Erholung“.

Es „fahren ja fast nur Ältere mit“, stellt Busunternehmer Wieland fest. Er fährt auch selbst täglich zwei der vier regulären Stadtbus-Touren im Auftrag der VWS. Insgesamt seien es zwei bis drei Fahrgäste pro Tour.