Hesselbach. Es war ein sportlich erfolgreiches Jahr für „Heimattreue Hesselbach“, trotzdem geht es ohne eine Fusion im 70. Vereinsjahr nicht weiter.

Taubenzüchter aus Hesselbach fusionieren

Eine Fusion mit dem Brieftaubenverein Dietzhölztal sowie eine Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen. Das waren die Höhepunkte der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Brieftaubenvereins „Heimattreue Hesselbach“ am vergangenen Wochenende. Der Verein konnte auch sportlich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Der erste Vorsitzende Josef Bauer erläuterte die erfolgreiche Saison 2019 in der RV Dillperle. So hat die Schlaggemeinschaft (kurz SG) Daniel Stefanie Hans Becker bei der RV Alttauben und der Jährigen Tauben den ersten Platz in der Meisterschaft errungen. Die SG Edith Josef Bauer hat den ersten Platz bei der Jungtaubenmeisterschaft errungen.

Große Ereignisse 2020

Bei 20 durchgeführten Preisflügen haben die SG D&S&H Becker, SG E&J Bauer sowie die SG V&M Becker jeweils viermal den 1. Preis geflogen. SG Viola und Maik Becker holten den 1. Preis bei dem Endflug von St. Pölten bei einer mittleren Entfernung von 611 Kilometern. Bei dem Tippspiel der Jungtaubenflüge des Vereins konnten sich Lara Schuppener über den 1. Platz, Carsten Scheffel über den 2. Platz und Till Barke über den 3 Platz freuen.

Für das kommende Jahr stehen dem Verein große Ereignisse bevor. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens plant der Verein für den 26. September 2020 eine Jubiläumsfeier in Hesselbach im Stile eines Oktoberfests. Der Verein wurde am 15. Dezember 1950 von sieben Züchter des Banfetal gegründet.

Fusionsgespräche

Die bereits positiven Fusionsgesprächen mit den Dietzhölztalern Taubenfreunden, dem Brieftaubenverein Dietzhölztal, sollen intensiviert werden. Bereits in der Vergangenheit haben beide Vereine sehr eng kooperiert und können auch viele gemeinsame Veranstaltungen, viele Mitglieder in beiden Vereinen und einen engen Austausch blicken. Mit der Fusion möchten die Vereinsvorstände die Vereinsarbeit vereinfachen und Synergieeffekte nutzen.

Finanziell ist der Verein gesund aufgestellt, wie der zweite Vorsitzende Heiko Schuppener berichtet. Es wurde den drei verstorbenen Ehrenmitglieder gedacht und vier neue Mitglieder aufgenommen. In Kürze sollen die 120 Mitglieder über die geplante Vereinsfahrt sowie das geplante Oktoberfest informiert sowie in die Jubiläumsplanungen einbezogen werden.