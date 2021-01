Stadtbücherei weiterhin geschlossen, Baumsammlung, TKS

Wittgenstein Aufgrund des verlängerten Lockdowns bis zum 31. Januar 2021 bleibt auch die Stadtbücherei Bad Berleburg geschlossen.

Stadtbücherei Bad Berleburg

Für alle Interessierten, die sich mit Lesestoff oder anderen Medien versorgen

möchten, macht das Bibliotheksteam ein besonderes Angebot. In dieser Zeit können Bibliothekskundinnen und -kunden individuelle, nach eigenen Wünschen

zusammengestellte Medientaschen oder Überraschungspakete (nach

Alter/Interessen) bestellen und abholen. Bestellt werden können die Medien per

E-Mail unter stadtbuecherei@bad-berleburg.de oder telefonisch unter 02751/ 923 150 täglich zwischen 11.00 und 12.00 Uhr. Welche Medien zur Verfügung stehen, kann auf der Internetseite https://bibliothek.kdz ws.net/webverbund/index.asp?db=BIBLIO610 nachgeschaut werden.

Wichtig: Für die Abholung muss ein Termin zur kontaktlosen Übergabe vereinbart werden. Bitte teilen Sie Ihren Wunschabholtermin, der innerhalb der unten genannten Öffnungszeiten des Bürgerbüros liegen muss, mit und warten Sie auf eine Bestätigungsmail.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros:

Montag bis Mittwoch und Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr

Montag bis Mittwoch: 14.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag: 7.30 bis 19.00 Uhr

Rückgaben sind in diesem Zeitraum nicht möglich. Fällige Medien werden vom

Bibliotheksteam auf Termine nach dem 31. Januar verlängert.

Weihnachtsbaumsammlung

Der CVJM Hesselbach sammelt am Freitag 15.01. und Samstag, 16.01. die Weihnachtsbäume corona-konform im Dorf ein. Die ausgedienten Bäume sollten gut sichtbar an der Straße liegen, so dass man diese kontaktlos einsammeln kann. Das Einsammeln findet nur bei passender Witterung statt und ist kostenlos.

Erreichbarkeit der TKS Bad Laasphe

Da der Lockdown weiterhin besteht, bleiben die Öffnungszeiten der TKS eingeschränkt bis mindestens 31. Januar.

Die TKS Bad Laasphe bleibt aber weiter täglich telefonisch und vor Ort erreichbar, um beispielsweise Bad Laaspher Geschenkgutscheine zu erwerben. Bitte nutzen Sie dafür die Klingel am Eingang.

Die Touristinformation ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr besetzt.

Außerhalb dieser Zeiten ist die TKS per E-Mail: info@tourismus-badlaasphe.de zu erreichen. Anfragen, Bestellung und/oder Rückgabe von Bad Laasphe Gutscheinen u.a. werden zeitnah beantwortet.

Das Haus des Gastes ist weiterhin geschlossen, mindestens bis zum 31. Januar 2021. Die WC-Anlagen in der Königstrasse sind geöffnet.

Das Pilzkundemuseum sowie die Stadtbücherei Bad Laasphe und Feudingen bleiben bis zum 31. Januar geschlossen.

Weitere Informationen rund um die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind auf der Website www.bad-laasphe.de zu finden. Die TKS bedankt sich vorab für Ihr Verständnis.