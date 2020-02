Sparkasse Wittgenstein mit „solidem Ergebnis“

Im 170. Jahr ihres Bestehens präsentiert die Sparkasse Wittgenstein ein „solides Ergebnis“ für 2019. Sparkassendirektor Axel Theuer und sein Vorstandskollege Andreas Droese stellten am Montag die Bilanz des Geldinstitutes vor und nahmen dabei auch Bezug auf Nachhaltigkeitsgedanken. „Die Sparkasse Wittgenstein trägt den Gedanken der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit bereits seit ihrer Gründung in ihrer DNA“, formuliert es Theuer.

Das Geldinstitut sieht sich als Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region.

Kredite

645,8 Millionen Euro beträgt der Kreditbestand 2019. Er konnte um 10,5 Millionen Euro aufgestockt werden. Insgesamt 116,9 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr als Darlehen ausgezahlt. „Wir sind der zentrale Partner für die Kreditwünsche der Wittgensteiner Bürger“, führt Andreas Droese aus. „Die Kreditvergabe an Unternehmen und Selbstständige konnten wir in 2019 um 5,8 Prozent steigern.“

Einlagen

701 Millionen Euro Kundeneinlagen von Privat- als auch Unternehmenskunden bilanzierte die Sparkasse Wittgenstein 2019. Damit sind auch die Einlagen deutlich gestiegen, und zwar ebenfalls um 5,8 Prozent. Darin sieht das Institut einen Beweis für das ungemindert große Vertrauen der eigenen Kunden in die sichere, stabile und solide Geschäftspolitik der Sparkasse Wittgenstein.

Zinsniveau

„Unsere Kunden parken den Großteil ihrer Einlagen auf Giro- oder Tagesgeldkonten. Mit Blick auf das aktuelle Zinsniveau ist das im Interesse der Kunden jedoch keine dauerhafte Lösung. Unsere Kundenberater sprachen in den Finanzcheck-Gesprächen mit unseren Kunden daher regelmäßig über alternative Anlagen in Sach- und Produktivwerten“, erläutert Vorstandsvorsitzender Axel Theuer. Gerade mit Aktien könne man langfristig vom wirtschaftlichen Erfolg großer und global agierender Unternehmen profitieren.

Wertpapiere

220,1 Millionen Euro beträgt der Bestand der Kundeninvestitionen in Wertpapiere. Der Bestand hat sich im vergangenen Jahr um 14 Prozent vergrößert. „Als moderne Sparkasse verstehen wir unter Kundennähe ein intelligentes Zusammenspiel von regional und digitalen Services“, betont Andreas Droese

Onlinebanking

„Unsere Kunden können zwischen verschiedenen Wegen wählen, über die sie uns erreichen können“, sagt er. Dabei werde deutlich, dass Bankdienstleistungen immer stärker elektronisch und über mobile Endgeräte nachgefragt werden. Die S-App beispielsweise sei kostenlos und bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

1,4 Millionen Aufrufe in 2019 sprechen eine deutliche Sprache. Das sei ein Anstieg um 88 Prozent.

Soziales Engagement

270.000 Euro hat die Sparkasse Wittgenstein an Vereine und Organisationen in Wittgenstein als Spenden ausgeschüttet und einen großen Teil der erwirtschafteten Erträge an die Wittgensteiner Bürger zurückgegeben. „Viel stärker als in der Vergangenheit erwarten Kunden von Unternehmen heute einverantwortliches Verhalten. Dies ist seit jeher die Grundlage unseres Handelns“, schließt Axel Theuer.