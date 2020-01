Erndtebrück. „Ich denke wir haben wieder bewiesen, wir sind am Puls der Zeit“, so Matthias Völkel vom Organisatorenteam der Party, die am 28. März steigt.

Shootingstar der Ballermannszene kommt nach Erndtebrück

Er nennt sich „Richard Bier“, ist der Shootingstar der Ballermann-Szene und hat mit seinem Lied „Bierkapitän“ einen Hit gelandet. „Damit hat niemand gerechnet, Richard Bier war eigentlich total unbekannt“, verrät Matthias Völkel. Mit seinem Team von Nightlife Wittgenstein und diesmal in Kooperation mit Krönchen Event holt er am 28. März wieder die Mallorca Beatz Party nach Erndtebrück. Mit dabei diesmal Richard Bier.

„Ich denke wir haben wieder bewiesen, wir sind am Puls der Zeit“, so Völkel. Mit von der Partie ist auch wieder DJ „Düse“, der das Geschäft und das Wittgensteiner Publikum genau kennt. Apropos Publikum, das kommt nicht nur aus Wittgenstein, Hinterländer und Siegerländer sind auch schon fast die nähere Umgebung. „Wir haben im letzten Jahr hier Kennzeichen gesehen, die waren nicht aus dem Kreis und der Umgebung. Dann sind Leute mit dem Zug gekommen, von weit her“, so die Veranstalter im Rahmen der kleinen PK am Dienstagabend. Man traf sich am Ort des Geschehens, der Schützenhalle des Erndtebrücker Schützenvereins. Und die wird mit Sicherheit wieder voll werden. „Die Mallorca Beatz Party wird wieder ausverkauft sein, davon gehen wir aus“, sagte Matthias Völkel.

Der Vorverkauf ist schon vor Weihnachten gestartet und unter so manchem Weihnachtsbaum lagen die Eintrittskarten als Geschenk. Aber natürlich ist das Kartenkontingent noch nicht ausgeschöpft, auch wenn der Vorverkauf erwartungsgemäß gut läuft. Karten zu 10 Euro das Stück gibt es in den Filialen der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück, in den Filialen von Lotto Geßner in Erndtebrück und Feudingen, in den drei Wittgensteiner ARAL-Tankstellen und und im Keiler House Netphen.

Beginn der Kultigen Mallorca Beatz ist am 28. März um 20 Uhr mit dem Einlass in die Schützenhalle. Dort werden die Resttickets 12 Euro an der Abendkasse kosten. Die Musik kommt ab 21 Uhr mit den beiden Acts dazu. Und dann kann die Nacht lang werden. „Wir bieten Mallorcafeeling pur“, verkünden die Organisatoren stolz.