Schutzmasken jetzt gegen Gutschein

Wenn sich Risikopatienten weitere Schutzmasken auf Kosten des Bundes in den Apotheken abholen möchten, müssen sie Berechtigungscoupons vorlegen, die sie von ihrer Krankenkasse zugeschickt bekommen.

Wittgenstein Risikopatienten erhalten von ihren Krankenkassen Coupons für weitere Schutzmasken. Apotheker rufen dazu auf, die Masken abzuholen.

Neues Jahr, neue Masken: Risikopatienten können sich in den kommenden Wochen zwei weitere Pakete Schutzmasken auf Kosten des Bundes in ihrer Apotheke vor Ort abholen – sobald sie von ihrer Krankenkasse fälschungssichere Berechtigungscoupons zugeschickt bekommen haben. Für einen Coupon gibt es sechs Schutzmasken. Die Patienten müssen pro Gutschein einen Eigenanteil von zwei Euro bezahlen. Den ersten Coupon können Patienten ab sofort bis zum 28. Februar in der Apotheke einlösen, den zweiten zwischen dem 16. Februar und dem 15. April.

Virus-Mutation auch in Deutschland

„Auch wenn die Feiertage vorbei sind, derzeit kein Besuch von Kindern und Enkeln ansteht und man im Lockdown nur selten aus dem Haus kommt: Patienten sollten sich ihre Masken, die ihnen zustehen, in den Apotheken vor Ort abholen, um sich auch weiterhin gut vor einer Ansteckung zu schützen“, bittet Dr. Christof Werner, Vorsitzender der Bezirksgruppe Siegen-Wittgenstein im Apothekerverband

Westfalen-Lippe (AVWL). Er erinnert daran, dass eine neue Virus-Mutation, die sich sehr leicht verbreitet, mittlerweile auch in Deutschland nachgewiesen sei.

Tipps zum richtigen Anlegen der Masken

„Sie bekommen zudem in den Apotheken vor Ort wichtige Informationen – zum Beispiel, wie sie die Masken richtig anlegen und wie lange die Masken gut schützen“, fügt Dr. Christof Werner hinzu. Vor allem für ältere Patienten könne es zur Herausforderung werden, Brille, Hörgerät und Maske zugleich zu tragen. „Auch ihnen können wir mit Rat helfen, ebenso wie den Patienten, die durch das Maskentragen unter Hautproblemen leiden. Und wir finden auch Lösungen für Patienten, die nicht in die Apotheke kommen können, um die Masken selbst abzuholen."

Zwischenbilanz

Ab dem 15. Dezember konnten sich Risikopatienten die ersten drei Schutzmasken auf Kosten des Bundes in den Apotheken abholen. Die vorläufige Bilanz für diese erste Phase der Verteilaktion fällt positiv aus. Die Aktion hat funktioniert, obwohl die Apotheken praktisch keine Vorbereitungszeit hatten und der Run auf die Masken groß war. Bereits in den ersten sieben Tagen der auf drei Wochen angelegten Verteilaktion wurden rund 84 Prozent aller Nachfragenden versorgt. Diese Einschätzung basiert auf einer Umfrage, die im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) unter 350 Apothekeninhabern für den Zeitraum 15. bis 22. Dezember 2020 durchgeführt wurde.