Derzeit fahndet die Polizei in Wittgenstein nach Einbrechern, die vermutlich in der Nacht zu Sonntag auf der Leimstruth ihr Unwesen trieben.

Kriminalität Schameder: Drei Einbrüche an einer Straße im Industriegebiet

Schameder. Laut Polizei hebelten die bislang unbekannten Täter in allen drei Fällen Fenster auf. Die Kripo in Bad Berleburg sucht nun Hinweise und Zeugen.

Vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter gehen gleich drei Einbrüche an der Wittgensteiner Straße in Erndtebrück. Die Kripo in Bad Berleburg sucht nun Hinweise und Zeugen.

Tatzeit vermutlich die Nacht zum Sonntag

Tatzeit dürfte die Nacht auf den vergangenen Sonntag gewesen sein. Nach Angaben der Polizei hebelten bisher Unbekannte jeweils Fenster zum Vereinsheim des SV Schameder, der Lagerhalle eines Gartencenters und der Geschäftsräume einer metallverarbeitenden Firma auf. So gelangten sie jeweils in die Räume. Was dabei entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0271/7099-0